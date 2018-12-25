Son Dakika Haberleri: Başkan Böcek'ten Antalyaspor'a Destek

Başkan Böcek'ten Antalyaspor'a Destek

2 saat önce

U21 Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor ve Fenerbahçe U21 Takımlarına ev sahipliği yapan Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, aynı gün Antalyaspor'a destek için Antalya Stadyumunda yerini aldı.

Başkan Böcek'ten Antalyaspor'a Destek, System.String[]
U21 Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor ve Fenerbahçe U21 Takımlarına ev sahipliği yapan Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, aynı gün Antalyaspor'a destek için Antalya Stadyumunda yerini aldı.

U21 Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor ve Fenerbahçe U21 Takımları, Konyaaltı Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan 'Atatürk' stadında karşı karşıya geldi. Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Atatürk Stadında her yıl onlarca müsabakaya eve sahipliği yaptıklarını söyleyerek, son olarak da Antalyaspor ve Fenerbahçe'nin U21 Takımlarına ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

Her zaman Antalyaspor'un destekçisi olan Başkan Muhittin Böcek, aynı gün Fenerbahçe'yi kendi sahasında ağırlayan Antalyaspor'a destek için Antalya Stadyumunda yerini aldı. Antalyaspor Yönetim Kurulu Ali Şafak, Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Başpehlivanları İsmail Balaban ve Turan Balaban ile birlikte maçı izleyen Başkanı Başkan Böcek, 0-0 biten maçın sonunda Antalyaspor'lu oyuncuları tebrik etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:52 Kaynak: İHA

Konyaaltı, Fenerbahçe, Antalya, Antalyaspor, Spor
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