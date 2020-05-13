Başkan Böcek'ten çocuklara oyuncak sürprizi - Son Dakika
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Başkan Böcek'ten çocuklara oyuncak sürprizi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan 14 yaş altı çocuklara, 4 saatlik sokağa çıkma izninde sürpriz yaptı.

Başkan Böcek'ten çocuklara oyuncak sürprizi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan 14 yaş altı çocuklara, 4 saatlik sokağa çıkma izninde sürpriz yaptı. Merkez ve ilçelerde soluğu parklarda alan çocuklara masal kahramanları eşliğinde oyuncak hediye edildi. Başkan Muhittin Böcek, "Çocuklarımız büyük bir anlayış göstererek sabırla evde kaldı. Ne yaşadıklarının farkında. Onlar bu zor dönemin kahraman çocukları. Çocuklarıma gönülden teşekkür ediyorum. Oyuncağı hak ettiler" dedi.


Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında yaklaşık 2 aydır evlerine kapanan 14 yaş altı çocuklar bir günlüğüne de olsa 4 saatliğine sokağa çıktı. Ebeveynleri eşliğinde soluğu parklarda alan çocuklar 4 saati dolu dolu geçirdi. Antalya'nın temiz havasını soluyup, yeşilin tadını çıkararak sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar 4 saatin nasıl geçtiğini bile anlayamadı.


Kahraman çocuklar


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı kent merkezinde özellikle dar gelirli bölgelerde bulunan parklarda çocuklara oyuncak dağıtımı yaptı. Başkan Muhittin Böcek'in hediyesi olarak dağıtılan oyuncaklar ilçelerde de dağıtıldı. Ayrıca Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere dağıtılan gıda paketleri içerisine de konulan oyuncaklar zor günlerin kahraman çocuklarına hediye edildi.


Tedbirler artırıldı


Kent merkezinde 5 ayrı ekip tarafından onlarca parkta sosyal mesafe korunarak dağıtılan oyuncakları alan kahraman çocuklar Başkan Böcek'e teşekkür etti. Çocuklar, palyaço ve masal kahramanlarıyla birlikte müzik eşliğinde dans etti ve oyun oynadı. Sosyal mesafe oyunları, sosyal çizgi karakter kuralları çerçevesinde izdihama neden olmadan hediyelerini kabul eden çocuklara salgından korunma yöntemleri, sık sık ellerini yıkamaları gerektiği gibi tedbirlerde anlatıldı.


Başkan Böcek, 14 yaş altı çocukların yaşlarından olgun davranarak bilinçli bir şekilde ailelerinin de desteğiyle evlerine kapandığını ve eğitim süreçlerine evlerinde devam ettiğini belirterek, "Çocuklarımız yaklaşık 2 aydır eve kapandı. Çok anlayış gösterdi. Sabırla bugünü bekledi. Onlar ne yaşadıklarının farkında. Dünyada neler oluyor farkında. Onlar bu zor dönemin kahraman çocukları. Normalleşme sürecinde umarım her gün sokağa çıkacakları günler yakındır. Onlara özel olarak teşekkür ediyorum. Küçük bir oyuncak sürprizi ile mutluluklarına katkıda bulunduk. Onlar bizim geleceğimiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Geleceğimizi onlara emanet ediyoruz. Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir' sözü çok önemli. Ben de yaşama sevincimiz olan çocuklarıma gönülden teşekkür ediyor, gözlerinden öpüyorum" dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 03:55 Kaynak: İHA


Son Dakika

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