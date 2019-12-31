Başkan Böcek'ten huzurevi ziyareti - Son Dakika
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Başkan Böcek'ten huzurevi ziyareti

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yılın son gününde Halil Akyüz Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Başkan Böcek'ten huzurevi ziyareti, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yılın son gününde Halil Akyüz Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Başkan Böcek, yaşlı bireylerin ellerini öpüp sağlık, huzur ve mutluluk diledi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2019 yılının son gününde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Halil Akyüz Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Huzurevinde kalan yaşlı bireylerin ellerini öpüp, karanfil ve çeşitli hediyeler vererek yeni yıllarını kutlayan Başkan Böcek, sağlık ve huzur dolu bir yıl diledi. Başkan Muhittin Böcek, huzurevi sakinler ile yeni yıl pastası kesti. Yaşlılar, Başkan Böcek'e atölyede kendi yaptıkları el işi çalışmalarından hediye etti. Başkan Muhittin Böcek, düzenlenen yeni yıl eğlencesine de katılarak yaşlıların mutluluğuna ortak oldu. Başkan Böcek, ziyarette huzurevini yaptıran Halil Akyüz'ü de rahmetle andı.


Devlete, millete hizmet etmiş büyüklerini ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Böcek, "2019 yılının son günündeyiz. İnşallah burada hep huzurlu olursunuz. Bugüne kadar ülkemiz, milletimiz, devletimiz adına yaptıklarınız için hepinizin ellerinden öpüyorum. 2020 yılının size ailenize, ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur, sağlık, mutluluk ve güzel günler getirmesini diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Sevgiyle kalın, Cumhuriyetle kalın Atatürk'le kalın" dedi.


Öte yandan Başkan Böcek, huzurevi ziyareti öncesi de belediyedeki çalışma arkadaşlarıyla birlikte yılın son toplantısını gerçekleştirdi. Yılın son toplantısını yepyeni hedefler doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Böcek, "Tüm birimlerimizle 2020'de planlı, kurallı, kimlikli kent hedefiyle var gücümüzle çalışacağız" mesajı verdi. - ANTALYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:01 Kaynak: İHA
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