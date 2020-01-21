Başkan Böcek'ten Konyaaltı sahiline ilişkin açıklama - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Belediye tarafından bugüne kadar bu Konyaaltı Sahili projesine 254 milyon 289 bin 127 lira para harcandı. Belediye bu proje ile zarara uğratıldı. Encümen, mevzuat, yasa ve yönetmeliğe uymayan bu ihalenin ve sözleşmenin iptaline karar verildi" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Sahili projesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Böcek, "Seçim süreci boyunca şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğimizi, kurallı, kimlikli bir kent için çalışacağımızı, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağımızı söylemiştik. Ayrıca, 'yasalara yönetmeliklere aykırı olan, kamuyu zarara uğratan, halkın yararına olmayan projeleri de durduracağız' demiştik. Göreve geldikten sonra bir taraftan halkın beklentilerine cevap verecek projelerle ilgili çalıştık bir taraftan da mevzuatlara, yasalara aykırılıkları tespit ettik. İncelediğimiz projelerden biri de dünyaca ünlü Konyaaltı Sahil Projesi idi. Proje için 19 Temmuz 2016 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapılması için Encümene yetki verilmiş, 129 milyon 471 bin 934 lira inşaat maliyet bedeliyle ihaleye çıkılmıştır. Ancak iki kez ihaleye çıkılmasına rağmen katılımcı bulunamamıştır. İhalede işletme giderleri, güvenlik, peyzaj, temizlik giderleri yükleniciye verilmişken daha sonra Meclis kararının aksine YİD modelinden vazgeçilerek, daha önce 129 milyon 471 bin 934 lira bedelle ihaleye çıkılan projenin, 254 milyon 289 bin 127 lira bedelle belediye tarafından inşa edilmesine karar verilmiştir. Böylesi yüksek meblağlı proje sonrasında Konyaaltı Sahili'nin peyzaj, temizlik giderleri, bakım, onarım, güvenlik gibi işletme giderleri belediyeye yüklenerek ihale edildiği görülmüştür. Bu durum kamu menfaatini değil ilgili firmanın menfaatinin gözetildiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.



"Belediye tarafından 254 milyon 289 bin 127 lira para harcandı"



29 Mart 2018 yılında belediye bütçesi ile yapılan sahil projesinin işletme ve kira ihalesi yapıldığını hatırlatan Böcek, "İhale şartlarına eklenen madde ile rekabet koşulları ortadan kaldırılmıştır. Nitekim ihaleye tek firma katılmış ve ihale Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik A. Ş. – Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığına 28 yıllığına kiraya verilmiştir. İhaleyi alan firma büfe, yiyecek, içecek, alışveriş ünitelerini kendisi işletmeyip tamamını alt kiracılara kiralamıştır. Belediye tarafından bugüne kadar bu projeye 254 milyon 289 bin 127 lira para harcanmıştır. Belediye bu proje ile zarara uğratılmıştır. Hiçbir yatırım yapmayan Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik A. Ş kiracılardan para toplayıp, alanın güvenlik, temizlik, bakım, peyzaj giderlerini Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yüklemiştir. Alkoçlar bu ihaleyi aldıktan sonra bugüne kadar geçen süre içerisinde belediyemizin 254 milyon 289 bin 127 lira dışında ayrıca 15 milyon 19 bin 116 lira zarar ettiği tespit edilmiştir. Kalan 26 yıl bu zararın katlanarak artacağı düşünüldüğünde Belediyemizde telafi edilemeyen zararlar oluşması kaçınılmazdır. Bu nedenlerle, Encümen, mevzuat, yasa ve yönetmeliğe uymayan bu ihalenin ve sözleşmenin iptaline karar vermiştir. Sevgili Antalyalılar şunu bilsin ki Konyaaltı Sahili'nin daha güzel ve daha güvenli bir yaşam alanı haline gelmesi, Antalya halkının sahilleri daha fazla kullanabilmeleri için gereken yapılacaktır. Halkımızın beklentileri ve kamu yararı esas alınarak, alt kiracılar işletmelerin hizmetlerine devam edecekler, plaj niteliği ve hizmet kalitesi de en üst seviyeye çıkarılacaktır" açıklamasında bulundu. - ANTALYA