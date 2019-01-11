Başkan Böcek'ten Öğrencilere Ücretsiz Çorba

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali'nde üniversiteli öğrencilere çorba ikramı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali'nde üniversiteli öğrencilere çorba ikramı yaptı.



Akdeniz Üniversitesi'nin güney sınır komşusu Pınarbaşı Mahallesi'nde 730 ve 732 Sokak kesişiminde, bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali, hizmete açıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gençlik Lokali'nde öğrencilere ücretsiz çorba ikramı yaptı.



Konyaaltı'nda eğitime dönük birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Böcek, üniversite öğrencilerine yönelik oluşturdukları bir projeyi daha hizmete açtıklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, "Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizle böylesi bir Gençlik Lokali'nde onlarla buluşmak, onlarla sohbet etmek çok güzeldi. Hepsinin bir umudu var. İnşallah onların umutlarının gerçekleştiği güzel günler yıllar olur. Konyaaltı Belediyesi olarak bir çok projeyi de gerçekleştirmenin, onuru gururunu yaşarken, burada Gençlik Lokali'ni de açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın hem sınav zamanlarında hem de diğer zamanlarda burada ders çalışabilecekler. Sabah çorbalarını içebilecekler. İnternet, çamaşırhane, kütüphane gibi hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecekler."



İlk çorbaları Başkan Böcek verdi



Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali'nin ilk günü öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, kapı da karşıladığı öğrencilere kendi eliyle çorba ikram etti. Ücretsiz çorba içebilmenin kendilerine maddi anlamda büyük destek oluşturacağını belirten öğrenciler, Konyaaltı Belediyesi'nin bu hizmetinden çok memnun kaldıklarını ifade ederek Muhittin Böcek'e teşekkür ettiler. 390 metrekare kapalı ve 365 metrekare yeşil alanıyla oldukça modern inşa edilen Konyaaltı Belediyesi Öğrenci Lokali'nde öğrenciler, tüm gün çorba, çay, kütüphane, internet ve okuma salonu gibi hizmetlerden yararlanabilecekler. - ANTALYA

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