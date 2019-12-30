Başkan Böcek'ten yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Başkan Böcek'ten yeni yıl mesajı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "2019 yılı Antalya'mız için turizmde rekorlar yılı oldu.

Başkan Böcek'ten yeni yıl mesajı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "2019 yılı Antalya'mız için turizmde rekorlar yılı oldu. Turizmde 20 milyon yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaparak hedeflenen rakamlara ulaştık. Şimdi önümüzde daha büyük hedefler var" dedi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yıl vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Böcek mesajında, "2019 yılını acısıyla, tatlısıyla geride bırakırken yeni bir yıla merhaba diyoruz. Her yeni yıl bir umuttur. Umut dolu karşıladığımız 2020 yılının başta Antalyamız olmak üzere ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu güzel günler getirmesini temenni ediyor, 2020'nin birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, umutların gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılda da Antalya'mızı ortak akılla yönetmeye, kimseyi ötekileştirmeden, yılmadan, yorulmadan aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki sizlerle birlikte el ele vererek çalıştığımız sürece 2020 Antalya'mız için, yepyeni hedefler ve umutlarla dolu bir yıl olacak. 2019 yılı Antalya'mız için turizmde rekorlar yılı oldu. Turizmde 20 milyon yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaparak hedeflenen rakamlara ulaştık. Şimdi önümüzde daha büyük hedefler var. Amacımız tüm kurum ve kuruluşlarımızla, hemşehrilerimizle elde ettiğimiz bu başarıların artarak devam etmesini sağlamak. Tarım, turizm, ticaret başta olmak üzere Antalya'mızı her alanda geliştirerek 2020 yılının çiftçimiz için daha verimli geçmesi, turizmde yeni rekorlara imza attığımız, esnafımızın daha çok kazandığı, tüm hemşehrilerimizin daha mutlu ve refah içerisinde olduğu bir yıl olması en büyük dileğimizdir. Bu güzel duygular ile 2020 yılının size, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, başarı, sevgi, huzur ve barış getirmesini diliyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Antalya, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:29 Kaynak: İHA
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