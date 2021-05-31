Başkan Böcek, "Turizme desteğimiz sürecek"

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) Mayıs Ayı Olağan Toplantısı yapıldı. Toplantıda, Birliğin encümen ve komisyon üyeleri seçimi yapılırken, 2020 yılı faaliyet raporu ve 2020 yılı kesin hesabı ile taşınır kesin hesabı oy çokluğuyla kabul edildi. Birlik Başkanı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, pandemi nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörü ve turizmcilere destek için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Turizmde bütüncül bir yaklaşımla hizmet vermek üzere 19 ilçenin tek çatı altında toplandığı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında toplandı. ANTAB'ın Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Encümen üyeleri ile Plan Bütçe Komsiyonu ve yeni kurulan Kültür Turizm Komisyonuna üye seçimleri yapıldı. Bir yıl süreyle görev yapacak Encümen üyeleri, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Meclis Üyesi Gürsel Güler ve turizmci Şevki Taç olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri seçildi

ANTAB Meclis Toplantısı'nda Plan Bütçe Komisyonu üyeliklerine ise Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Mehmet Yüksel, Hasan Hüseyin Ataşoğlu, Oğuz Okuducu ve

Elif Derya Canbulut seçildi. Yeni kurulan Kültür ve Turizm Komisyonu ise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile meclis üyeleri Zafer Tan ve Kadir Derel'den oluştu.

Faaliyet raporu kabul edildi

Birliğin 2020 yılı faaliyet raporu görüşülmesi sırasında Antalya Büyükşehir ve ANTAB Başkanı Muhittin Böcek koltuğunu Birlik Başkan Vekili Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e devretti. Faaliyet raporunun oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından konuşma yapan Başkan Muhittin Böcek, 2020 yılının pandemi nedeniyle turizmciler açısından zor bir yıl olduğunu söyledi. Başkan Böcek, Antalya'yı her platformda tanıtmak için kurulan ANTAB'ın fuarların düzenlenmemesine rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini vurguladı.

Turizm, olmazsa olmazımızdır

2019 yılında yerli ziyaretçilerle birlikte 23 milyonu aşan bir ziyaretçi sayısına ulaşan Antalya'nın geçen yıl 3 milyon rakamını zor geçtiğini ifade eden Başkan Böcek şunları söyledi: "Turizm destinasyonu olarak dünyada önde gelen bir kentiz. Bugüne kadar turizmle siyaseti ayrı tutarak ANTAB çatısı altında çalışmalarımızı sürdürdük. Turizme ve turizmcimize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Turizm bu kentin olmazsa olmazıdır. 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine girilmesiyle önümüzü daha rahat görebileceğiz. Antalya'nın tanıtımı başta olmak üzere turizm ve turizmcilerle ilgili çalışmalarımıza inanç ve azimle devam edeceğiz. "

ANTAB Meclisi'nde ayrıca Birliğin 2020 yılı kesin hesabı ve taşınır kesin hesabı da oy birliğiyle kabul edildi. - ANTALYA