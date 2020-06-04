Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner ve Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık ile birlikte Antalya turizmini değerlendirdi. Avrupa pazarının değerlendirildiği toplantıda, bu sezon alınması gereken önlemlerin detayı görüşüldü.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle turizmin daha da olumsuz etkilenmemesi için sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunuyor. Başkan Böcek, bu kapsamda Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner ve Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık ile birlikte turizm sezonunu değerlendirdi.



Başkan Böcek, Hüseyin Baraner ve Osman Ayık ile birlikte Avrupa pazarını görüştü. Avrupa ülkelerinin tek tek masaya yatırıldığı toplantıda, turizm sezonunda alınması gereken önlemler de ele alındı. Hüseyin Baraner, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği'ne bağlı üye belediyeler ile Antalya'nın entegrasyonunun sağlanması için neler yapabilecekleri konusunda da önerilerde bulunurken, iç ve dış turizm kampanyaları yapılması ile ilgili fikirlerini paylaştı.



"Sezona hazırız"



Başkan Böcek, korona tedbirleri kapsamında yurt dışı uçuşlarının açılması ile Antalya turizminin hareketlenmesini beklediklerini, alınacak tedbirlerle başarılı bir turizm sezonu geçirilmesi için sektör temsilcileri ile el ele vererek bu süreci atlatacaklarını belirtti. Antalya'nın turizm başkenti olduğunu alt yapısı, kaliteli turistik tesisleri ve işletmeleri ile sezona hazır olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, yerli ve yabancı misafirleri gönül rahatlığı ile Antalya'ya beklediklerini kaydetti. Başkan Böcek, "Her türlü önlemlerimizi alıyoruz. Yurt dışı seyahat kısıtlamalarının sona ermesi ile Antalya turizmi hareketlenecek. Korona tüm dünyada global turizm faaliyetini durma noktasına getirdi. Ancak Antalya'da biz buna izin vermeyeceğiz" dedi.



Başkan Böcek, Antalya'daki turistik tesislerin özellikle 'hijyen' konusunda ciddi önlemler alarak hizmet vermeye başlayacağını belirterek, "Havuz, restoran, odaların kullanımına kadar belli kurallar geçerli olacak. Artık misafir kabul edebilir durumdayız. Sektör temsilcileri misafirlerini en iyi şekilde ağırlayacaktır. Turizmde yaşadığımız kaybın önüne geçmek için el ele vererek çalışacağız. Turizmi ayağa kaldıracağız" diye konuştu. - ANTALYA