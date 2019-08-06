Başkan Böcek: "Yatırımlarımızı 2020-2021 yıllarında yapacağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ilçe buluşmaları kapsamında Aksekili muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ilçe buluşmaları kapsamında Aksekili muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Belediye başkanlığı koltuğuna oturalı henüz 120 gün olduğunu belirten Böcek bu süreçte sorun, istek ve talepleri belirlemeye çalıştıklarını ifade ederek, "Yatırımları 2020-2021 yıllarında yapacağız" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve belediye bürokratlarıyla birlikte batı Torosların zirvesi Akseki'yi ziyaret etti. Akseki Belediyesi Kültür Salonunda Aksekili muhtar ve STK temsilcilerinin sorun, talep ve önerilerini dinleyen ve Antalya'nın 19 ilçesini tek tek ziyaret etmeye devam ettiğini belirten Başkan Böcek, 5 yıl boyunca halkın bütün derdine derman olacağını söyledi. Muhtarların özellikle isale boru hattı yenilemesi, asfalt, sıcak asfalt, altyapı çalışmaları, düğün salonu, arıtma yetersizliklerinin giderilmesi ve içme suyu gibi istekleri oldu.



"Suyumuz sağlıklı"



Muhtarlardan gelen talepleri tek tek dinleyen Böcek, Akseki Cevizli, Güçlüköy, Murtiçi ve Bademli bölgesinin arıtma tesislerinin paket arıtma olarak 2020 yılında ihalesinin yapılacağını belirterek, içme suyunun da sağlıklı olduğunu vurguladı. Akseki'de kış döneminde itfaiye içindeki suyun donması nedeniyle kapalı bir alan talebinde bulunulması üzerine Böcek gerekenin yapılacağını söyledi.



Belediye başkanlığı koltuğuna oturalı henüz 120 gün olduğunu söyleyen Böcek, "İlk etapta hesabımız, kitabımıza, nerede ne yapmamız gerektiğine, muhtarlarımızın talepleri nedir onlara bakıyoruz. Esas yatırımları 2020-2021 yılları arasında yapacağız. Sıcak asfalt, altyapı, kanalizasyonu bitmiş yerler var. Buradaki çalışmalarımıza bakacağız. Yapmamız gerekenleri söyleyeceğiz, konuşacağız" dedi. Muhtarlardan gelen su depolarıyla ilgili taleplerin 2019, 2020 ve 2021 yatırım programında olduğunu söyleyen Böcek, sıcak asfalt yapılamayacak yerlerde sathi asfalt yapılabileceğini söyledi.



Daha önce vatandaşlara verilmiş sözler olabileceğini belirten Böcek, "Sorunlar hepimizin, aynı sorunlar, yollar hepimizin yolları. Belediyemizin imkanlarını söyledim. İmkanlarımız olsa Akseki'nin tamamına neden sıcak asfalt yapmayalım? Burada olması gerekenleri de, yapılması gerekleri de paramızı da dürüstçe söylüyoruz. 3 yıl önce size verilmiş sözler olabilir. Benim öncelikli hedeflerim var. Ben bir taraftan borçları ödeyeceğim,



bir taraftan da yollar yapacağım ama 120 gün oldu, hepsi sırasıyla olacak" diye konuştu.



Mezarlıklarda bakım ve onarım



Mezarlıkların gittiği her ilçede muhtarların ortak sorunu olduğunu dile getiren Böcek, mezarlıkların bakım, onarımıyla ilgili ihalenin yapıldığını, bütün ilçelerde mezarlıkların temizliği, bakımı, çevre düzeninin yapılacağını ifade etti. Muhtarlardan gelen talepleri son derece önemsediklerini dile getiren Böcek, "Halkımız bizi 5 yıllığına göreve getirdi. Bugün buraya geldik bir daha sen sağ ben selamet demeyeceğiz. Sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Üretici birliklerinden gelen talepleri de dinleyen Böcek, üretime ve yerel kalkınmaya büyük önem verdiklerini ifade ederek şunları söyledi, "Tarıma, çiftçiye destek vereceğiz dedik. 9 ilçe için çalışıyoruz. Bir tanesi de Akseki. Yapacaklarımızın alt yapılarını oluşturuyoruz. Parasıdır, ihalesidir bunların hazırlığıyla meşgulüz. Halk su dedik Finike'de yıl sonuna bitiyor."



Böcek muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla olan toplantının ardından Akseki Kaymakamı Emin Nasır'ı ziyaret etti. Böcek, Kaymakam Nasır ile Akseki ile ilgili yatırımları ve projeleri değerlendirerek, fikir alışverişinde bulundu. Kaymakam Emin Nasır Akseki'nin yüzölçümü olarak Antalya'nın 3. büyük ilçesi olduğunu belirterek, hizmet üretebilmek için uyum sağlamanın önemine değindi. Böcek de Akseki'nin gerek



eğitim, gerek ticaret, gerekse iş adamı olarak çok önemli isimler yetiştirdiğini belirterek, "Akseki gurur duyduğumuz birçok insanımızı yetiştirmiş önemli bir ilçemizdir. Ben 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanıydım. O bakımdan Akseki'nin her yerini bilirim. Şimdi 5 yıl canla başla kimseyi ötekileştirmeden Akseki'miz için Antalya'mız çalışacağız" dedi.



"Akseki için birlikte çalışacağız"



Böcek ziyaretin anısına Kaymakam Nasır'a kahve takımı hediye ederken, Kaymakam Nasır da Akseki'nin Cevizli Mahallesi'nden toplanan çiçekler ve Bademli Mahallesi'nden toplanan kozalaklarla hazırlanan el ürünü çiçek sepeti hediye etti.



Böcek'in Akseki'deki son durağı ise Akseki Belediyesi oldu. Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan'a hayırlı olsun dileklerini ileten Böcek, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı toplantının çok verimli geçtiğini anlattı. Akseki'de hep beraber halkın beklentileri ve talepleri doğrultusunda çalışacaklarını söyleyen Böcek, "Vatandaşlarımız için yapılması gereken ne varsa, planlı, kurallı, kimlikli bir kent için çalışacağız" dedi.



Akseki Belediye Özkan da Böcek'i ilçesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Akseki için birlikte çalışacaklarını söyledi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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