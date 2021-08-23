Başkan Böcek; "Yeni yıla yeni köprülerle gireceğiz"

Büyükşehir, Karaman ve Kuruçay köprülerini yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı ilçesindeki Karaman Köprüsü ve Kuruçay Köprüsü'nü yenileyeceklerini belirterek, 26 milyon 531 bin TL yatırım bedelli köprülerin Kasım ayında tamamlanacağını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesinde Çakırlar, Doyran, Bahtılı, Karatepe ve Geyikbayırı gibi birçok mahalleyi şehrin merkezine bağlayan Hürriyet Caddesi üzerindeki Karaman ve Kuruçay köprülerini yıkarak yeniden yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yıkılan Karaman Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Proje alanını gezen Başkan Muhittin Böcek, çalışmalar hakkında belediye yetkililerinden bilgi aldı.

ÇOK BÜYÜK BİR İHTİYAÇ

Antalya için önemli projeleri hayata geçirmeye hızla devam ettiklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, seçim bildirgesinde yer almayan Karaman Köprüsü'nü, çok büyük bir ihtiyaç olması sebebiyle yeniden yapacaklarını söyledi. Başkan Böcek, "1967-1968 yıllarında yapılan bu köprü korozyona uğrayarak kullanılamaz duruma geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hızla proje çalışmalarına başladık. Bu köprü 9 mahallemiz, Konyaaltı'nın yaylaları, Kumluca, Korkuteli gibi birçok noktaya ulaşım sağlaması adına çok önemlidir. Mevcut kullanımda 8 metre genişliğe sahip köprü, yeni projede 14. 5 metre genişliğinde 160 metre uzunluğunda olacak. Yayaların kullanımını kolaylaştırmak adına projemizde yaya kaldırımı da bulunuyor" dedi.

KASIM AYINDA BİTECEK

Karaman Köprüsü'nün Kasım ayı sonunda biteceğini vurgulayan Başkan Muhittin Böcek, "Çok kullanılan bir köprüdür. Kır bahçelerinin, kahvaltı alanlarının ve yaklaşık 10'un üzerinde düğün salonunun bulunduğu bir güzergahtadır. Bu köprünün acil yapılması gerekiyordu. Hızla projeye karar verdik ve başladık. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yeni yıla yeni köprülerle girmiş olacağız. Köprü tamamlanıncaya kadar vatandaşlarımızın ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamaları için tali bir yol yaptık. Antalyalı hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

KURUÇAY KÖPRÜSÜ DE YENİLENİYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, yine bu bölgede bulunan ve 1960'lı yıllarda yapılan Kuruçay Köprüsü'nün de yenileneceği müjdesini verdi. Başkan Muhittin Böcek, Kuruçay Köprüsü'nün de 30 metre uzunluğunda 12. 5 metre genişliğinde yeniden inşa edileceğini kaydetti. Başkan Böcek, iki köprünün yatırım bedelini 26 milyon 531 bin TL olarak açıkladı.

FİRMA YETKİLİLERİNDEN SÖZ ALDI

Projeyi hayata geçirecek firma yetkililerinden de köprünün hızlı bir şekilde yapılmasını isteyen Başkan Böcek, firma yetkilisinden en geç 30 Kasım 2021 tarihinde Karaman Köprüsü'nün tamamlanması sözünü aldı.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Bahtılı Mahalle Muhtarı Abdurrahman Taşova da Başkan Muhittin Böcek'e köprünün yenilenme çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler