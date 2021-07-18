'Başkan' boğa 1.4 ton ağırlığı ile hayvan pazarının şampiyonu - Son Dakika

Burdur'da 1,4 tonluk simental cinsi kurbanlık boğa, 35 bin liradan satışa çıkarıldı.

Kurban Bayramına sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor. Burdur Canlı Hayvan Pazarı'nda kurulan kurban pazarında en büyük ilgiyi 1 ton 400 kilogramlık ağırlığı ve 35 bin liralık fiyatı ile sahibinin "Başkan" adını verdiği boğa görüyor. Burdur Canlı Hayvan Pazarı'nda kurulan Kurban Pazarı'nın en iri hayvanı olan boğa, vatandaşların dikkatini çekiyor. Vatandaşlar pazarın şampiyonu olan boğayı almak için satıcı ile pazarlık yapıyor.

Hayvan Pazarı'nda satıcılık yapan Ahmet Ünal, "Kurban pazarımız açıldı. Şimdiye kadar fazla bir kalabalık yoktu ama bugünden itibaren kalabalıklaşmaya başladı. Pazarımızın şampiyonu gördüğünüz gibi 1.4 ton ağırlığıyla 'Başkan'. Alıcılarımızı bekliyoruz" dedi.

Burdur Askeriye köyünde 3 aylıkken aldığı Başkan'a gözü gibi bakarak büyüttüğünü ifade eden Mehmet Uçar ise, "Danamızı 3 aylıkken almıştık. Baktık, besledik. Şimdi büyüttük. Gözümüz gibi baktık. Allah nasip ederse satmayı düşünüyoruz. Müşterisini bekliyor. Bakımı biraz zor oldu. Evde kırmadığı yer kalmadı. 1 ton 400 kilogram civarında geliyor. Şu anda da 32-35 bin arasında da satmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - BURDUR