Son Dakika Haberleri: Başkan Bolsonaro: Brezilya OPEC'e katılmak istiyor
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Başkan Bolsonaro: Brezilya OPEC'e katılmak istiyor

7 saat önce

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Riyad'daki bir yatırım toplantısında, ülkesinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) katılmak istediğini açıkladı.

Başkan Bolsonaro: Brezilya OPEC'e katılmak istiyor, System.String[]

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Riyad'daki bir yatırım toplantısında, ülkesinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) katılmak istediğini açıkladı.

Ülkesinin OPEC'e katılması durumunda, OPEC'in küresel petrol fiyatlarının istikrar kazanması için yürüttüğü çalışmalara destek olacaklarını vurgulayan Bolsonaro, birçok OPEC üyesinden daha çok petrol rezervine sahip olan ülkesinin gerektiğinde üretimi artırabileceğine işaret etti.

OPEC kaynakları da, Brezilya'nın petrol kartelne katılmak için görüşmeler yürüttüğünü doğruladılar, ancak üye olmak için bugüne kadar başvurmadığına da dikkat çektiler.

OPEC'in petrol üretimi Suudi Arabistan'ın üretimindeki hızlı toparlanmanın etkisi ile Ekim ayında yükseldi. OPEC'in 14 üyesi Ekim ayında Eylül ayına göre günde 690 bin varil artışla, günde 29.59 milyon varil üretim yaptı. Suudi Arabistan'ın üretimi Eylül'e göre günde 850 bin varil artarak günde 9.9 milyon varile yükseldi.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:35 Kaynak: DHA
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