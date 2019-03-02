Başkan Boz'dan Özel Öğrencilere Jest

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde beceri kurslarına katılan özel öğrencilere güzel bir jest yaptı.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde beceri kurslarına katılan özel öğrencilere güzel bir jest yaptı.



Kurslara katılan 35 öğrencinin daha fazla sosyalleşmesini ve duygu paylaşımını arttırmak için doğum günü kutlamalarını başlattı. Üç çocuğun doğum günü kutlamasında tüm çocuklar birbirlerine sarılarak arkadaşlarının özel gününü kutladı. Kutlama programı, özel çocukları heyecanlandırırken ailelerini de sevindirdi.



Engeli olan çocukları sosyal hayata kazandırmak için önemli çalışmalar gerçekleştiren Çankırı Belediyesi, Engelliler Koordinasyon Merkezinin açtığı beceri kurslarına katılan özel çocukların doğum günlerini kutlamaya başladı. Belediyenin 6. Katında gerçekleşen kutlama, eğitim alan özel çocukları ve ailelerini bir araya getirdi. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, "Bunu sadece bir doğum günü kutlaması olarak görmemek lazım. Çocuklarımızı mutlu ederken engeli olan veya olmayan tüm vatandaşlarımız ile birlikte her alanda birlik ve beraberliğimizin diri tutmaya katkıda bulunuyoruz" dedi.



Doğum günü kutlamalarına Milletvekili Salim Çivitçioğlu'nun eşi Mimar Seçil Çivitçioğlu, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz'un eşi Ayşe Boz ve Cezaevi Müdürü Metin Sönmez de eşlik etti. Çocuklar, doğum günü pastasını arkadaşları ile birlikte keserek müzik eşliğinde eğlendi. - ÇANKIRI

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