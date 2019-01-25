Başkan Boz'dan Yaşlılar İçin Yeni Dönemde İki Proje

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, yaşlı hizmetleri kapsamında yapacakları yeni dönem projelerinden bahsetti.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, yaşlı hizmetleri kapsamında yapacakları yeni dönem projelerinden bahsetti. Başkan Boz, İkinci Bahar Yaşam Merkezi Projesi ile huzurevi sakinleri için yapımına başladıkları Bocce Sahası'nı anlattı.



Çankırı Belediyesi Yaşlılar Koordinasyon Hizmet Birimi son bir yıl içerisinde yaşlı vatandaşlara yönelik yapılan hizmetleri açıkladı. 2018 yılında yapılan çalışmalar kapsamında; günlük yaşantısını kendi başına devam ettirmekte zorlanan bakıma muhtaç 372 yaşlı vatandaşa rutin aralıklarla evde temizlik hizmeti verildiği bildirildi. Evden çıkamayacak durumda olan 22 yaşlı ve hasta vatandaşa ücretsiz olarak evde kişisel bakım hizmeti verilirken 124 kişinin de evde tamirat ve onarım işleri yapıldı. Yaşlılar Koordinasyon Hizmet Birimi aracılığı ile şehir merkezinde yaşayan yaşlı vatandaşlar kültür gezilerine de katıldı. Çankırı Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ile 65 yaş üzeri yaşlılar, halk otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanmaya devam etti. Bu uygulamadan son bir yılda faydalanmaya başlayan 8 bin 500 yaşlı vatandaş, halk otobüslerini kullanarak ücretsiz ulaşım sağladı. 2 bin 940 vatandaşın hastane işlemleri, fatura ödemeleri ve alışveriş gibi işlerine ise belediye ekiplerince refakat edildi.



İkinci Bahar Yaşam Merkezi ve Bocce Sahası



Yaşlılara yönelik gerçekleştirdikleri hizmetlerde onların yaşama sevinçlerini arttırarak hayır dualarını almak istediklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Boz, yeni dönem projeleri arasında yer alan ve bu yıl içerisinde yaşlı vatandaşlara yönelik yapımına başlanacak iki projeden bahsetti. Abdülhalik Renda Mahallesi Yanlar Caddesi'nde bulunan 650 metrekarelik alanda, günlük yaşam faaliyetlerini yapmakta engeli olmayan yaşlı vatandaşların sosyalleşmeleri için İkinci Bahar Yaşam Merkezi yapacaklarını söyledi. Projenin içerisinde spor salonu, beceri ve el sanatları için faaliyet atölyeleri, kuaför salonu, revir, mescit, çay ocağı, kütüphane, güvenlik ve idari binalar ile oturma bankları ve kameriyelerin olduğu bir park alanının yer alacağı bildirildi. Boz, huzurevi sakinlerinden gelen talep üzerine huzurevi bahçesine Bocce Sahası kurmaya başladıklarını da ifade etti. Betonu atılarak çatı üretimi devam eden projenin tamamlanmasının ardından Bocce Sahası, merkezdeki huzurevi sakinleri ile başka illerdeki huzurevleri sakinleri arasında turnuvalara ev sahipliği yapacak. Boz, huzurevinde kalan vatandaşların Bocce oynayarak sosyal aktivitelere katılmalarına ve psikolojik olarak rahatlamalarına katkı sağlamak istediklerini belirtti. - ÇANKIRI

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