Başkan Bozbey: Bir Şey Yapmadan Tabela Koyup, Açılış Yaptılar

NİLÜFER Belediyesi yanındaki alanın, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından otoparka dönüştürülmesine ilişkin konuşan Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Malzemenin tamamı Nilüfer Belediyesi tarafından döküldü.

NİLÜFER Belediyesi yanındaki alanın, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından otoparka dönüştürülmesine ilişkin konuşan Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Malzemenin tamamı Nilüfer Belediyesi tarafından döküldü. Bir şey yapmadan tabela koyup, açılış yapıyorsunuz. Yol kenarlarından otopark ücreti alıyorsunuz. Tiyatro oynuyorsunuz maalesef dedi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'da faaliyet gösteren Karadeniz Dernek ve Federasyon Başkanlarıyla Fikir Birliği Toplantısı? gerçekleştirdi. Göreve geldiklerinde Bursalılar'ın mutlu, huzurlu ve güvenli bir şehirde yaşam sürmeleri için uygulayacakları projeleri paylaşan Başkan Mustafa Bozbey, Sizler, hemşeri dernekleri ve federasyonları olarak üyelerinizle bir bağ kurup, çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirirken, diğer bir yandan da onlara zor zamanlarında destek olarak kamusal bir görevi yerine getiriyorsunuz. Anadolu'nun kültürel zenginliğini koruyup, gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyorsunuz.



'BİZ YAPTIK, BÜYÜKŞEHİR SAHİPLENDİ



Katılımcıların, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Nilüfer'de açtığı otopark ile ilgili sorularını yanıtlayan Başkan Mustafa Bozbey, Orası aslında ticari imarlı bir alan. Alanın zemininde bulunan malzemenin tamamı Nilüfer Belediyesi tarafından döküldü. Haftanın iki gününde pazar kuruluyor yakınında. Pazarların olduğu günlerde zaten ücretsiz kullandırıyorduk. Fakat birileri geldi, oraya tabela dikti. Daha da tuhafı milletvekilleri ile geldi, bir de açılış yaptılar. Tam bir komedi. Bununla ilgili fıkra bile üretilebilir. Hiçbir şey yapmadan, tabela koyarak orada açılış yapıyorsunuz. Diğer tarafta da yol kenarlarından, para almamanız gereken yerden para alıyorsunuz. Komedi yapıyorsunuz, tiyatro oynuyorsunuz maalesef.



'TÜRKİYE'DE YAŞIYORLARSA TÜRKÇE TABELA KULLANACAKLAR'



Bursa'da yaşayan Suriyeliler ve tabelalarda yabancı dil kullanımına yönelik bir soru üzerine söz alan Başkan Bozbey, Yapılan araştırmalara göre Suriyeliler'in dörtte üçe geri dönmek istemiyor. Türkiye'de kalacaklar gibi görünüyor. O zaman, eğitim ve sosyal hayata uyum ve entegrasyon programlarını iyi hazırlamak lazım. Türkiye'de yaşıyorlarsa, Türkçe tabela kullanacaklar. Biz, Nilüfer'de bunu uyguluyoruz. Yabancı tabelalar konusunda Meclis kararı da alıp, Bursa'nın tamamında bunu uygulayacağız. Bu konuda ısrarlıyız ifadelerini kullandı.



DOĞANBEY SORUNUNU HAK SAHİPLERİYLE BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ



Kent gündemine ilişkin görüşlerini de paylaşan Bozbey, '31 Mart sonrası, Bursa'da doğru proje konusunda uzlaşı kültürünü geliştireceğiz. Örneğin kentsel dönüşümde yapılan hataların önüne geçeceğiz. Maalesef yapılan hatalar sonucu evleri yıkılan insanlar, kirayı cepten vermek durumunda kaldı. Müteahhitler borçlandı. Hem onlar kaybetti, hem sosyal donatı alanları, yeşil alanları, okul alanları azalan insanlar ve kamu kaybetti. Ben, Doğanbey TOKİ sakinleri adına bir karar vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum. 31 Mart sonrası oradaki hak sahiplerini de memnun edecek ve onlarla birlikte alacağımız karar ile bu sorunu çözeceğimize inanıyorum. Bu konuda projelerimiz var şeklinde konuştu.



'TRAMVAY KEŞKE YAPILMASAYDI'



Kent Meydanı'ndan Terminal'e uzanan T2 Hattı'na ilişkin görüşlerini de açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey, Keşke başlanmamış olsaydı. T2 Hattı'nda o masraf yapılacağına, metrobüs yapılsaydı hem daha ucuza mal olurdu hem de şuana kadar çoktan işler duruma gelirdi. Bir araya gelip, konuşulsaydı, bunlar yapılmazdı? değerlendirmelerinde bulundu. - Bursa

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