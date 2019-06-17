Son Dakika Haberleri: Başkan Bozdoğan, 10 günde 100 köy gezdi
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Başkan Bozdoğan, 10 günde 100 köy gezdi

1 saat önce

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 10 günde yaklaşık 100 köy ziyaret ederek, sorunları yerinde inceledi.

Başkan Bozdoğan, 10 günde 100 köy gezdi, System.String[]
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 10 günde yaklaşık 100 köy ziyaret ederek, sorunları yerinde inceledi. Bozdoğan, "Halkımıza en iyi hizmeti sunacağız. Biz ne ahlaksız kazanca tenezzül ederiz ne de çaldırırız. Sizlerden tek bir isteğim var. Sadece biraz sabırlı olmanız" dedi.

Başkan Bozdoğan ile başkan yardımcıları Ali Erhan Okyay, Muttallip Bobuşoğlu, Füsun Kaleli ve birim müdürleri hafta sonu mesailerini kırsal mahallelere ayırdı. Muhtar ve köylülerin sorun ve taleplerini yerinde inceleyen Bozdoğan, belirledikleri sorunları çözüme kavuşturmak için kısa sürede harekete geçeceklerini söyledi. Halkın yoğun ilgiyle karşılaşan Bozdoğan, çocuklarla yakından ilgilendi. Hizmetin bir lütuf olmadığını belirten Bozdoğan, "Artık konuşma sırası değil. Hizmet etme zamanı. Siyaset geride kaldı. Tarsus gerçeği her şeyin önünde gelir. Hizmet olayı sizin için bir lütuf değil, sizlerin haklarınız, siz haklarınızı zaten bileceksiniz. Hesap sormasını da bilin, susmayın. Bir kentte gelirde, eğitimde, sağlıkta ve kültürde nereye geldik. Hepimizin bunu sorgulaması gerekiyor. Artık bu toplumun, bu halkın susmaması gerekiyor, herkesin konuşması gerekiyor. Konuştukça, sorguladıkça haklı çıkarsınız. Sokrates, "Sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez" der. Sizler de, hepiniz sorgulayın. Beni de sorgulayın, başkan yardımcılarımızı da sorgulayın, ama yargılamayın" dedi.

Halktan biraz sabırlı olmalarını isteyen Bozdoğan, "Ben size bir söz verdim. Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Allah'ına kadar da bu sözümün arkasındayım. Biz ne ahlaksız kazanca tenezzül ederiz ne de çaldırırız. Sizlerden tek bir isteğim var o da sadece biraz sabırlı olmanız. Komisyonlardan bütün raporları geçirdik. Raporlarımızı yakında kamuoyuna da açıklayacağız" diye konuştu. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
Haluk Bozdoğan, Tarsus, Bozdoğan
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