Başkan Bozdoğan, 2,5 ayda 134 köyü gezip, vatandaşları dinledi - Son Dakika

Başkan Bozdoğan, 2,5 ayda 134 köyü gezip, vatandaşları dinledi

15.03.2021 13:43
Başkan Bozdoğan, 2,5 ayda 134 köyü gezip, vatandaşları dinledi, System.String[]

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve ekibi, 2,5 ay içinde 134 köye gidip, vatandaşlarla buluştu.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve ekibi, 2,5 ay içinde 134 köye gidip, vatandaşlarla buluştu.

Başkan Bozdoğan, 2021 yılının ilk günlerinde başladığı kırsal mahalle gezilerini Halitağa, Aliağa, Yeniçay, Aliefendioğlu ve Mantaş ziyaretleriyle sürdürdü. Böylece Başkan Bozdoğan ve ekibinin 2,5 ayda ulaştığı, vatandaşları dinlediği kırsal mahalle sayısı 134'ü buldu. Haluk Bozdoğan, kırsal mahalle ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, 25 yıllık bir aradan sonra belediye yönetimini aldıklarını, göreve geldiklerinde tahakkuk etmeyen borç ile birlikte belediyenin toplam 144 milyon lira borçlu olduğunu kaydetti.

2 yıl içinde belediyenin tüm borçlarını ödediklerini ve belediyenin cari fazla vermeye başladığını ifade eden Bozdoğan, "Bunlar 2 yılda oldu, kolay değil. Bizim için görev yeni başladı. 2 yıldır çok şey yapıldı. Bu cari fazlalığına geçmek kolay değildi. Cari fazlalığına geçen bir belediyede olduk. Türkiye de nadir belediyelerden biriyiz" dedi.

Türkiye'de birçok belediyenin "yetişemiyoruz, ulaşamıyoruz" gibi bahanelere sığındığını kaydeden Bozdoğan, Tarsus Belediyesi olarak kesinlikle bu tür bahaneler üretmediklerini vurguladı. Bozdoğan, "Benim hayatım belediyede geçiyor. Günün 24 saati belediyedeyim. Her yere gitmeye de çalışıyorum. Gidiyorum, vatandaşla temas ediyorum. Buna rağmen beni size ulaşamamakla suçlayabilirsiniz ama tek bir şeyle asla suçlayamazsınız. Hırsızlıkla, yolsuzlukla asla suçlayamazsınız. Şu saatten sonra eğer ki benim hizmetlerim bu köylere, mahallelere yeteri kadar gelmezse hesabını sorun" diye konuştu.

"Köylerimiz şehirleşmeyecek"

Tarsus halkını ve belediyeyi ortak bir noktada buluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Bozdoğan, "Tarsus'umuzdaki tüm köylerimizde muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla buluşarak, Tarsus halkı ve Tarsus Belediyesi'ni ortak bir noktada buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tarsus Belediye Meclisi üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve personellerimizle ziyaret ettiğimiz 134 mahallemizdeki talepleri dinleyerek ekonomi, sağlık, sosyal ve kültürel alandaki adımlarımızı daha bilinçli atma yolunda önemli bir etkinlik gerçekleştirdik. Her zaman söylediğimiz gibi, 'köylerimiz şehirleşmeyecek.' Değişen dünya düzeninde 'şehirden köye göç hareketi' gerçeğini gözden kaçırmaya ve bu gerçeğin Tarsus'ta yanlış işletilmesine izin vermeyeceğiz. Köylerimizin ve köylümüzün kalkınması, bu işleyişin doğru değerlendirilmesine bağlıdır. Tüm muhtarlarımıza ve tüm mahalle sakinlerimize, kısa bir sürede tamamladığımız 134 köy ziyaretimizde göstermiş oldukları anlayış ve misafirperverlik için teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - MERSİN

Başkan Bozdoğan, 2,5 ayda 134 köyü gezip, vatandaşları dinledi
Başkan Bozdoğan, 2,5 ayda 134 köyü gezip, vatandaşları dinledi

Haluk Bozdoğan, Türkiye, Tarsus, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Bozdoğan, 2,5 ayda 134 köyü gezip, vatandaşları dinledi - Son Dakika


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