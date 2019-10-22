Tarsus Belediyesi Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. oturumunda gelir gider bütçesi görüşülerek karara bağlanırken, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2020 yılını hem yatırım hem de tasarruf yılı ilan ettiklerini söyledi.



Tarsus Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısının 2. oturumu gerçekleştirildi. Tarsus Belediyesi 2020 taslak performans programı ile taslak yatırım programı meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edilirken, 2020 mali yılı gelir-gider bütçesi de görüşülerek karara bağlandı. 2020 gelir bütçesi vergi gelirleri, 44 milyon 278 bin lira, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 20 milyon 255 bin lira, alınan bağış-yardımlar ve özel gelirler 2 milyon 115 bin lira, diğer gelirler 114 milyon ve sermaye geliri 92 milyon 666 bin lira olmak üzere toplam 273 milyon 515 bin lira olarak belirlendi. Gider bütçesi ise genel kamu hizmetleri 169 milyon 999 bin lira, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri 1 Milyon 981 bin lira, ekonomik işler ve hizmetler 3 milyon 967 bin lira, çevre koruma hizmetleri 2 milyon 270 bin lira, iskan ve toplum refahı hizmetleri 109 milyon 230 bin lira, sağlık hizmetleri 3 milyon 920 bin lira, dinlenme-kültür ve din hizmetleri 9 milyon 530 bin lira, eğitim hizmetleri 518 bin lira ve sosyal güvenlik ile sosyal yardım hizmetleri 2 milyon 100 bin lira olmak üzere toplamda 303 milyon 515 lira olarak görüşülerek karara bağlandı. Gelir-gider arasındaki 30 milyonluk fark, ekonomik sınıflandırılması tablosunda yer alan kaynakları karşılık göstermek suretiyle denklik sağlandı.



Toplantıda konuşan Başkan Bozdoğan, Tarsus Belediyesi olarak 2020 yılını hem yatırım hem de tasarruf yılı olarak ilan ettiklerini belirterek, "2020 yılında iş istihdamı oluşturmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bunun yanı sıra küçük ölçekli, orta ölçekli sanayi bölgelerini belediye olarak, aktif olarak yapmak için kooperatifler kurdurduk. Yatırımlarımızı yapacağız. Ancak hep söylediğim bir söz var; Buraya gelip de yatırım yapacak bir insana her zaman için ceketimizin düğmelerini ilikleyip karşısına geçeceğiz" dedi.



Bozdoğan son olarak yakın bir zamanda kadın müzesi ve kent müzesiyle birlikte denkleştirilecek bir müzenin açılışını gerçekleştireceklerini söylerken, gelir gider bütçesinin Tarsus'a hayırlı olmasını diledi. - MERSİN