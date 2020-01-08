Başkan Bozdoğan, 48 saat nöbet tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Bozdoğan, 48 saat nöbet tuttu - Son Dakika

Başkan Bozdoğan, 48 saat nöbet tuttu

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin'de etkili olan kuvvetli yağışlar, Tarsus'ta tarlaları sular altında bıraktı.

Başkan Bozdoğan, 48 saat nöbet tuttu, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'de etkili olan kuvvetli yağışlar, Tarsus'ta tarlaları sular altında bıraktı. İki gün devam eden yağışlarda, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın da 48 saat nöbet tuttuğu ve felaketlerin önüne geçmek için ekiplerle birlikte teyakkuz halinde olduğu bildirildi.


Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'de, iki gün boyunca devam eden aşırı yağışlar öncesinde çadırda yaşayan tarım işçileri spor salonlarına ve kapalı mekanlara yerleştirildi.


Açıklamada, Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan ile Başkan Yardımcıları Ali Erhan Okyay ve Ünzile Kuru'nun, yağışların başladığı ilk saatlerden itibaren sahada incelemelerde bulunup, sabaha kadar gerekli bölgelere ekipleri sevk ettikleri belirtildi. Binlerce dönüm tarlanın sular altında kaldığı köylerde, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve Devlet Su İşleri ekiplerinin, ölümcül bir felaketinin önüne geçmek için iş makineleri ile setler oluşturdukları ifade edilen açıklamada, "Öte yandan ekipler, ova mahallelerde yağmurun beraberinde getirdiği olumsuzluklarla mücadele ederken, ilçenin dağlık kesimindeki mahallerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için ekiplerin çalışması aralıksız devam ediyor" denildi. - MERSİN

Haluk Bozdoğan, Bozdoğan, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar
Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü

Son Dakika Haberleri
22:18 Tunceli'de çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan 3 kişi yakalandı, halk sokağa döküldü - Son Dakika
22:16 Mahmut ve Tevfik Göksu'nun acı günü - Son Dakika
22:16 ABD'de 2020'de 1,8 milyon civarında yeni kanser vakası gerçekleşmesi bekleniyor - Son Dakika
22:15 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DAKİ KONUTUNDA - Son Dakika
22:14 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BULGARİSTAN BAŞBAKANINI KABUL ETTİ - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika
19:50 Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 22:18:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Bozdoğan, 48 saat nöbet tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]