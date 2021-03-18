Başkan Bozdoğan, Almanya'ya 300 işçi gönderiyor - Son Dakika

Başkan Bozdoğan, Almanya'ya 300 işçi gönderiyor

18.03.2021 09:43
Başkan Bozdoğan, Almanya'ya 300 işçi gönderiyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kardeş belediyesi Almanya'nın Langen Belediyesi ile yaptığı anlaşmayla bu şehirde çalışmak üzere 300 işçi göndereceğini açıkladı.

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kardeş belediyesi Almanya'nın Langen Belediyesi ile yaptığı anlaşmayla bu şehirde çalışmak üzere 300 işçi göndereceğini açıkladı. Langen'de özellikle yaşlı bakım elemanı, boyacı, sıvacı ve çatı ustası istediklerini belirten Bozdoğan, "En az bir yıl orada çalışacaklar ve aylık 2 bin 500 Euro maaş alacaklar" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, İhlas Haber Ajansı (İHA) Mersin bürosunu ziyaretinde, hayata geçireceği yeni bir projesini açıkladı. "Almanya'ya işçi göndereceğim" diyen Bozdoğan, Almanya'nın Langen Belediyesinin kardeş belediyeleri olduğunu anımsattı. Bozdoğan, "Kardeş belediye gidip gezmek değil. Bunlarla ilgili ekonomik anlamda çalışmalar yapmak gerekiyor. Örneğin, Almanya'da aşı çalışmalarından sorumlu olan Paul Ehrlich Enstitüsü Langen'de bulunuyor. Bu enstitü Almanya Sağlık Bakanlığına bağlı. 550 milyon liralık devasa bir yer. Benim buraya işçi göndermem gerekiyor, benim kardeş şehrim burası" diye konuştu.

"300 işçi göndereceğim"

Bu çerçevede yeni bir projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Bozdoğan, geçen günlerde Tarsus Langen'in yeni belediye başkanı seçilen Jan Werner ile skype üzerinden yaklaşık 2,5 saat süren bir görüşme yaptığını söyledi. Bozdoğan, "Pandemideki tablo da net olarak ortaya çıkınca Langen Belediye Başkanı Jan Werner ile bir görüşme yaptık. Almanya'ya 300 işçi göndereceğim. Oraya gidecek insanlara hem Almanca öğrenmeleri hem de yaşlı bakımı için eğitim veriliyor. Bu, kentteki 300 insanın geleceğinin kurtulması demektir. İki ay içerisinde eğitim çalışmaları biter bitmez göndereceğiz. En az bir yıl çalışacaklar. Bu bir yıl alacakları para da iyi, 2 bin 500 Euro'dan düşünecek olursanız, yıllık 20 bin Euro'nun üzerinde bir para. Bizden daha çok çatı ustası, sıvacı, boyacı ve yaşlı nüfusları fazla olduğu için yaşlı bakımı eğitimi almış insanları istiyorlar. Biz de bu çerçevede işçilerimizi Langen'e göndereceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Başkan Bozdoğan, Almanya'ya 300 işçi gönderiyor
Başkan Bozdoğan, Almanya'ya 300 işçi gönderiyor

Almanya, Tarsus, Mersin, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Bozdoğan, Almanya'ya 300 işçi gönderiyor - Son Dakika Ekonomi


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