Başkan Bozdoğan, bir ayda 134 kırsal mahalleyi ziyaret etti

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, son bir ay içerisinde her hafta sonu toplam 134 kırsal mahalleyi ziyaret ederek, sorunları yerinde tespit etti.

Başkan Bozdoğan, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle son bir ay içerisinde her cumartesi gününü mahalle ziyaretlerine ayırdı. Gittiği her yerde muhtarların sıkça dile getirdikleri yol, su ve sağlık kabini ile diğer sorunlarını not alarak çözüm noktasında atılması gereken adımları belirleyen Başkan Bozdoğan, bu ziyaretleri, sorunları yerinde tespit ederek, ilk etapta yapılması gereken hizmetleri hayata geçirip sorunları ortadan kaldırmak için gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Bozdoğan, belediye başkanlığı görevinden önce de doktor olarak bu mahallelere birçok kez geldiğini söyledi. Bozdoğan, "Sorunlarınızı yakinen bilen biri olarak bu sorunları ortadan kaldırmak için belediye başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle hem sizlere teşekkür ziyareti gerçekleştiriyoruz hem de sorunları sizlerin ağzından dinleyip yerinde tespit etmiş oluyoruz. Ancak üzülerek söylüyorum ki, sorunlar genelde birbirleri ile birebir aynı. Yani su sorunu, yol sorunu ve sinek sorunu. Özellikle sivrisineklerin larva döneminde geçmiş yönetimlerde gerekli ilaçlamanın yapılmamış olması ve haşereler ilgili mücadelede eksik kalınmasından ötürü kentimizde bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Şu an Mersin Büyükşehir Belediyesi sinekle mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Köylerimizin yol ve su sorunu gibi temel hizmetlerinin şimdiye kadar çözülememesi beni derinden üzmüştür. Halkımızın bu taleplerini yerine getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi :

