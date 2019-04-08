Son Dakika Haberleri: Başkan Bozdoğan: "Çiçek Göndermeyin Fide Gönderin"

Başkan Bozdoğan: "Çiçek Göndermeyin Fide Gönderin"

1 saat önce

Tarsus Belediye Başkanlığına seçilen Dr. Haluk Bozdoğan, örnek bir davranış sergiledi.

Başkan Bozdoğan:
Tarsus Belediye Başkanlığına seçilen Dr. Haluk Bozdoğan, örnek bir davranış sergiledi. 9 Mart 2019 Salı günü Belediye Başkanlığı makamına oturacak olan Bozdoğan, tebrikler için çiçek gönderilmemesini bunun yerine fide gönderilmesini istedi.

Tarsus halkına teşekkür eden Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çiçek yerine fide gönderilmesini istedi. Bozdoğan, "9 Nisan Salı günü Tarsus Belediyesi'nde görevimin başındayım. Böylesine güzel ve önem taşıyan bir günde kutlama için çiçek ve çelenk göndermeniz yerine üzerinde isminizin yazılı olduğu bir fide göndermenizi rica ediyorum. Bu sayede, üzerinde isminizin yazılı fidelerle, Tarsusumuza küçük bir orman kazandırabilir, isminizi bu ormanda yaşatabiliriz" dedi.

Çok çalışacaklarını belirten Başkan Bozdoğan, Tarsus'u hakkettiği çağdaş kent haline getireceklerini, şeffaf ve dürüst bir belediyecilik anlayışını hakim kılacaklarını söyledi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:16 Kaynak: İHA

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