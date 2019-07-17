Son Dakika Haberleri: Başkan Bozdoğan'dan Adana'daki belediye başkanlarına ziyaret
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Başkan Bozdoğan'dan Adana'daki belediye başkanlarına ziyaret

1 saat önce

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin' i ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Bozdoğan'dan Adana'daki belediye başkanlarına ziyaret, System.String[]
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin' i ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Bozdoğan, komşu il Adana Büyükşehir ile Seyhan ve Çukurova belediyelerini ziyaret etti. Bozdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediye Bakanlığı'na seçilen Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda geçen görüşmede her iki başkan, şeffaf ve halkçı belediyeciliğe vurgu yaptı. Karalar ile Bozdoğan, ortaklaşa yapılacak çalışmalarda, uyum içerisinde hareket edeceklerini bildirdi.

Görüşmenin ardından Başkan Bozdoğan, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile ikinci kez Çukurova Belediye Bakanlığı'na seçilen Soner Çetin'i de ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

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Bozdoğan, Karalar, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
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