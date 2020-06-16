Başkan Bozdoğan'dan Jandarma Teşkilatına kutlama - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu ile bir araya geldi. Bozdoğan, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun gururunu yaşadıklarını söyledi.



Başkan Bozdoğan, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Boyacıoğlu ile bir araya gelen Bozdoğan, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bozdoğan; "Ülkemizin güvenliği için zaman kavramı gözetmeksizin görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma teşkilatımızın 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 181'inci yılı kutlu olsun. Vatan uğruna şehit olan tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, gazilere şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Komutan Boyacıoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Başkan Bozdoğan'ın ziyaretinin ardından belediye personeli Çamtepe gişelerinde bulunan Jandarma Kontrol Noktasını ziyaret ederek, burada görev yapan jandarma personeline çiçek takdim etti. - MERSİN