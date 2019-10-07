Başkan Bozdoğan'dan mahalle ziyareti

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ilçedeki mahalleleri ziyaret etti.

Bozdoğan, ziyarette mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Tarsus'ta sevgi, hoşgörü, saygı ve minnettarlık olduğu sürece herkesin mutlu olacağını aktaran Bozdoğan, birlik ve beraberlik içerisinde birçok şeyi başaracaklarını kaydetti.