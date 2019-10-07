Son Dakika Haberleri: Başkan Bozdoğan'dan mahalle ziyareti
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Başkan Bozdoğan'dan mahalle ziyareti

7 dakika önce

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ilçedeki mahalleleri ziyaret etti.

Başkan Bozdoğan'dan mahalle ziyareti, System.String[]

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ilçedeki mahalleleri ziyaret etti.

Bozdoğan, ziyarette mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Tarsus'ta sevgi, hoşgörü, saygı ve minnettarlık olduğu sürece herkesin mutlu olacağını aktaran Bozdoğan, birlik ve beraberlik içerisinde birçok şeyi başaracaklarını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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