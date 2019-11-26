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Başkan Bozdoğan, şiddete karşı kadınlarla birlikte yürüdü

6 saat önce

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsuslu kadınlarla birlikte şiddete karşı yürüdü.

Başkan Bozdoğan, şiddete karşı kadınlarla birlikte yürüdü, System.String[]

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsuslu kadınlarla birlikte şiddete karşı yürüdü.


Tarsus'ta kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve şiddeti protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Kadınlar yürüyüş için akşam saatlerinde Yarenlik Alanı'nda bir araya gelirken, kadına şiddete karşı Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'da destek verdi. Bozdoğan ile belediye başkan yardımcıları turuncu kurdele takarak kadına şiddet karşı dikkat çekti. Ellerinde 'kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim', 'erkek kadından üstün değildir', 'kadına kalkan el taş olsun' yazılı dövizler taşıyan kadınlar, tepkilerini alkış ve sloganlarla dile getirdi. Yarenlik Alanı'nda başlayan yürüyüş, araç trafiğine kapalı Muvaffak Uygur Caddesi boyunca devam etti.


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Haluk Bozdoğan, Bozdoğan, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:42 Kaynak: İHA
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