Başkan Bozdoğan, tarım işçileriyle buluştu - Son Dakika

Başkan Bozdoğan, tarım işçileriyle buluştu

08.05.2021 17:22
Başkan Bozdoğan, tarım işçileriyle buluştu, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sabahın erken saatlerinde işbaşı yapan tarım işçileriyle mesai saati öncesinde bir araya geldi.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sabahın erken saatlerinde işbaşı yapan tarım işçileriyle mesai saati öncesinde bir araya geldi. Tarım işçileriyle sohbet eden, sorunlarını dinleyen Başkan Bozdoğan, daha sonra bir günlüğüne açılan semt pazarlarını ziyaret etti.

Başkan Bozdoğan, binlerce tarım işçisinin işbaşı yaptığı sabah erken saatlerde tarım işçileriyle bir araya geldi. Sabahın erken saatlerinde Bozdoğan'ı karşılarında gören tarım işçileri önce şaşırırken, sonra yaşadıkları sorunları Bozdoğan'la paylaştı. Tarsus'un tarım kenti olduğunu dile getiren Bozdoğan, "Tarımsal verimin yüksek olduğu şehrimizde insanların temel geçim kaynağı tarımdır. Tarımın gelişmiş olmasıyla beraber bu sektörde çalışan insan sayısı da bir o kadar fazladır. Bu fazlalıktan kaynaklı oluşan sorunları doğru tespit etmek ve sosyal yaşamından ekonomik problemlerine kadar bu sektörün sorunlarını yerinde tespit edebilmek amacıyla sabahın erken saatlerinde ekiplerimizle beraber tarım işçilerimizi ziyaret ettik. Emekçi kardeşlerimizle bir araya gelmiş olmanın mutluluğu ile birlikte onların sosyal ve çalışma yaşamında yaşadıkları sorunları dinledik. Tarsus Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmak için hazır olduğumuzu belirttik" dedi.

Bozdoğan, tarım işçilerini ziyaretinin ardından tam kapanma nedeniyle günlerdir açılamayan ancak cumartesi günü kısmen açılmasına izin verilen semt pazarlarını gezerek vatandaşlarla, pazarcı esnafıyla sohbet etti. Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren pazarcı esnafının sorunlarını dinledi, dertlerine ortak oldu.

Mesai kavramı olmadan gece gündüz her zaman hizmete hazır olduklarını belirten Bozdoğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bozdoğan, daha sağlıklı ve mesafesiz günlerde buluşmanın hayali içinde olduklarını belirtti. - MERSİN

Başkan Bozdoğan, tarım işçileriyle buluştu
Başkan Bozdoğan, tarım işçileriyle buluştu
Başkan Bozdoğan, tarım işçileriyle buluştu

Bozdoğan, Mersin, Tarsus, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Bozdoğan, tarım işçileriyle buluştu - Son Dakika Ekonomi


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