Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, ilçenin kendi değerlerine sahip çıkamadığını, yerel yönetim olarak bütün değerleri gün yüzüne çıkaracaklarını söyledi.



Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Medya Mensupları Derneği'ni (MEDYAD) ziyaret ederek, yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.



"Tarsus ortak paydasında hepimiz bu kentin gelişmesi ve sorunların çözümü için çalışıyoruz" diyen Başkan Bozdoğan, Elazığ ve Malatya'dan yaşanan depremden dolayı üzüntüsünü dile getirdi.



Tarsus'ta kent kültürünün yerleştirilmesiyle daha başarılı olacaklarını ifade eden Başkan Bozdoğan, "Tarsus halkı bazı konularda siyaseten ayrı düşünebilir. Ama bu zarar veren olgu ortadan kalkmalı. Bu kent çok eski ve tarihi bir kent. Bu kent tarihine, tarımına, turizmine sahip çıkmalı. Mesela bir Organize Sanayi Bölgesi yaptık. Kurucu Tarsus ama Mersin sahiplendi ve oradaki şirketler Mersin Ticaret ve Sanayi Odasına kaydoldu. Sahil projesi Tarsus'un da Mersin sahipleniyor. Projeler Mersin'e mal ediliyor. Tarsus kendi değerlerine sahip çıkamıyor. Ben göreve geldiğim ilk günde söyledim, bugünde söylüyorum. Tarsus mutlaka il olmalıdır. Bunun için herkes çalışmaya devam etmelidir. Geçen ay Ankara'da Kültür Bakanı ile görüştük. Orada Tarsus Kültür Merkezini belediye olarak istedik. Buraya 6 milyon 700 bin TL bir harcama çıkıyor. Burası bize verilirse tadilatını yaptırmaya hazırız. Böyle büyük 336 bin nüfuslu bir kentte doğru dürüst bir tiyatro sahnesi ve bir Kültür Merkezi yok. Biz Afra'nın yerini alabilirsek buradaki sinema salonlarını da kullanmayı düşünüyoruz. Kurduğumuz kooperatif bu kentteki birçok değere sahip çıkıp bazı işletmelere talip olacaktır" dedi.



Tarsus'un geleceği için çalıştıklarını belirten Başkan Bozdoğan, şöyle devam etti:



"Tarsus'ta tarımsal sanayileşmenin önünü açmak için çalışıyoruz. Yeni kurulacak Organize sanayi bölgesinde birde arazi aldık. Burada 15 bine yakın insan iş sahibi olacak.O 15 bin kişiyle dolaylı olarak 40 bin kişiye iş sağlanacak. Bu kentin doğru dürüst bir arşivi yok, bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kentin kurtuluşu için üniversitede önemli. Biz Tarsus Üniversitesine kampus için 160 dönüm yer verdik. Bu arazinin verilmesini Çevre Bakanlığı onayladı. Belediyede jeoloji mühendisi yoktu. Biz üç ay önce belediyeye jeoloji mühendisi aldık. Depremde Tarsus 3.bölgede ama yine de araştırma yapıyoruz."



Tarsus'u inanç turizmi ile önemli bir gelire kavuşacağını düşündüklerini belirten Bozdoğan kentsel dönüşüm için İsmetpaşa Mahallesinde girişimde bulundukların Tarsus'un akıllı şehirler içinde yer alması için çalıştıklarını hatırlattı ve "Tarsus'ta cadde ve sokakların sağlıklaştırılması içinde çalışıyoruz. Büyük bir kent meydanı açmak için Kleopatra kapısı yanındaki alanın raporlarının gelmesini bekliyoruz. Orada korunacak bölümleri koruma alına alıp güzel bir kent meydanı oluşturacağız. Tasarruf ile yakında Tarsus Belediyesi Çukurova'nın en zengin ve borçsuz belediyesi olacaktır" dedi. - MERSİN