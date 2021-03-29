Başkan Bozdoğan, Tarsus'un il olma hayalini yeniden gündeme taşıyor - Son Dakika

Başkan Bozdoğan, Tarsus'un il olma hayalini yeniden gündeme taşıyor

29.03.2021 12:05
Başkan Bozdoğan, Tarsus'un il olma hayalini yeniden gündeme taşıyor, System.String[]

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'un il olma hayalini yeniden gündeme taşıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'un il olma hayalini yeniden gündeme taşıyor. 346 bin nüfusa sahip Tarsus'un il olmamasının büyük bir handikap olduğunu belirten Bozdoğan, bu konuda girişimleri olduğunu açıkladı.

Sahip olduğu nüfusla Türkiye'nin birçok ilinden büyük olan Mersin'in Tarsus ilçesinden yıllardır dile getiren 'il olma' hayali, bugünlerde yeniden gündeme geliyor. 2020 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 346 bin 715'e yükselen Tarsus'un il olması için geçmiş yıllarda da birçok girişimde bulunuldu, ancak bu hayal gerçekleşmedi. Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, yeni bir adım atarak bu hayali gerçekleştirmek için girişimlerde bulunduğunu söyledi.

"Böyle bir kentin il olmaması zaten büyük bir handikap"

Başkan Bozdoğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarsus'un hala il olamamasına üzüldüğünü vurguladı. Bozdoğan, "Tarsus'ta benim üzüntüm şu; 10 bin yıllık, buram buram tarih kokan bir kent. Suriyeli nüfusuyla birlikte düşünürseniz 400 bin nüfusu bulan bir kent. Tarsus'ta 346 bin yerli nüfus, yaklaşık 60 bin de Suriyeli var. Böyle bir kentin il olmaması zaten büyük bir handikap. İl olsa, o konuda ben konuşmalarımda geçmişteki siyasilere çok fazla dokundum. Keşke bu kentin il olması için çalışsalardı, belki Tarsus'un önü çok farklı açılacaktı. Bu anlamda hala benim girişimlerim var" dedi.

"'Pergel yasasına dava açalım' dedim"

Tarsus'un, pergel yasası nedeniyle kayıplar yaşadığını ve İller Bankası payından mahrum kaldığını dile getiren Bozdoğan, "Mesela, benim burnumun dibinde, 9 kilometre ileride bütün her şeyini Tarsus'un yaptığı Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) var. Bana 9 kilometre yakın olan yer, 17 kilometre uzaktaki başka bir yere bağlanıyor pergel yasasından dolayı. İlk geldiğimde onu da ortaya koydum, 'mutlaka pergel yasasına dava açalım' dedim. Bir gecede alınan bir karar. Cuma günü saat 4'te bir karar alınıyor ve o karar uygulanmaya çalışılıyor. İlk alınan kararda MTOSB Tarsus'un içinde ama ne oluyor ne bitiyor, hangi siyasiler devreye giriyor ki, pazartesi günü burası Mersin'e bağlanmış oluyor. Bu çok önemli, çünkü Mersin ve Ticaret ve Sanayi Odasına bağlanan bu yer eğer Tarsus'a bağlı olsaydı İller Bankasından gelecek olan Tarsus Belediyesinin ödeneği de değişecekti, daha çok artacaktı. Örneğin sahil bandı projesi yapılıyor, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı, yahu Tarsus'un burnunun dibi. Burada çok farklı bir şey var; o kentte yaşayan insanların alacağı hizmetleri veya kaliteli bir yaşam şekline dönmesini engelleyen bir takım siyasi hamleler var. Tabi burada lobileşme gerekiyor. Sahil bandı projesini gezin, hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Başkan Bozdoğan, Tarsus'un il olma hayalini yeniden gündeme taşıyor
Başkan Bozdoğan, Tarsus'un il olma hayalini yeniden gündeme taşıyor
Başkan Bozdoğan, Tarsus'un il olma hayalini yeniden gündeme taşıyor

Haluk Bozdoğan, Türkiye, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Bozdoğan, Tarsus'un il olma hayalini yeniden gündeme taşıyor - Son Dakika


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