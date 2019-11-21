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Başkan Bozdoğan, Tarsuslu Milli Atlet Karataş'ı tebrik etti

6 saat önce

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 10 bin metre Yalova Subaşı Koşuşunda 3'üncü, Adana Cumhuriyet Koşusunda ise 2'nci olan Milli Atlet Nursel Karataş'ı tebrik etti.

Başkan Bozdoğan, Tarsuslu Milli Atlet Karataş'ı tebrik etti, System.String[]

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 10 bin metre Yalova Subaşı Koşuşunda 3'üncü, Adana Cumhuriyet Koşusunda ise 2'nci olan Milli Atlet Nursel Karataş'ı tebrik etti.


Belediye Başkanı Bozdoğan, maraton yarışlarında sürekli dereceye giren genç sporcu Milli Atlet Nursel Karataş'ı makamında ağırladı. Milli Sporcuyu tebrik eden Bozdoğan, "Gerek yurt dışında gerekse yurdun çeşitli şehirlerinde yapılan uzun mesafeli koşularda Tarsus'umuzu başarıyla temsil eden sporcumuz bizleri gururlandırıyor. Nursel'in koştuğu hemen hemen her yarışta kürsüde yer bulması bizi mutlu ediyor. Bundan önce katıldığı koşularda kazandığı birinci, ikinci ve üçüncülükler, kendisinin başarılı olmak için ne kadar çok çalıştığını, bu işe ne kadar emek verdiğini, elde ettiği dereceler ile gözler önüne seriyor. Artık derecelerine, kazandığı kupa ve madalyalara hepimizi alıştırdı. Başarı çıtası sürekli yükselen maratoncumuzun yeni yetişen maratonculara örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Milli atletimizi bir kez daha tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi.


Başarısını Başkan Bozdoğan ile paylaşan Nursel Karataş ise "Belediye başkanımızın gösterdiği ilgiye teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan önce koştuğum koşularda Tarsus'umuzu, Mersin'imizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Bundan sonra da aynı hedefler doğrultusunda diğer atletleri geride bırakacak şekilde koşmak için mücadele edip, elimden gelenin en iyisini yapmak için uğraş vereceğim" diye konuştu. - MERSİN

Almitu Bekele Degfa, Bozdoğan, Karataş, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:49 Kaynak: İHA
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