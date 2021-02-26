Başkan Bozkurt'a maden şehidi forması - Son Dakika

Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek, İlçe Başkanı Bozkurt'a; üzerinde maden şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu forma hediye etti.

Zonguldak Maden Şehit Aileleri Derneği Yöneticileri, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'a isminin yazılı olduğu ve ön kısmında maden şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu forma hediye edildi.

Dernek Başkanı Çetin Yiğit, ziyarette yaptığı konuşmada, Saffet Bozkurt'un başkanlığındaki AK Parti İlçe Teşkilatı'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek başarı dileğinde bulundu. Bozkurt da kendisinin de bir madenci evladı olduğunu hatırlatarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Formaların maden şehitlerinin ailelerine verildiğini ifade eden Yiğit, isteyenlerin de bağış adı altında alabileceklerini söyledi.

Ziyarette, AK Parti Kadın Kolları Yönetimi de hazır bulundu. - ZONGULDAK