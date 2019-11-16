Başkan Bozkurt'a Onursal Üyelik plaketi

Eskişehir İnönü ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a Onursal Üyelik plaketi takdim etti.



Dernek, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u İsmetpaşa Mahallesine yaptığı hizmetlerden dolayı Onursal Üye seçti. Dernek Başkanı Mesut Taştekin ve Yönetim Kurulu üyeleri, Onursal Üyelik plaketini yaptıkları ziyaretle İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a takdim ettiler.



İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İsmetpaşa Mahallesi Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek İsmetpaşa Mahallesine ve İnönü'ye hizmet etmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - ESKİŞEHİR