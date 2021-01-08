Başkan Bozkurt Abdullah Sabri Efendiyi andı - Son Dakika

Başkan Bozkurt Abdullah Sabri Efendiyi andı

08.01.2021 16:34
Başkan Bozkurt Abdullah Sabri Efendiyi andı, System.String[]

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Kurtuluş Savaşı Kahramanı ve İlk Meclisin Milletvekili Abdullah Sabri Efendi'yi vefatının 71. dönümünde mezarı başında rahmetle andı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Kurtuluş Savaşı Kahramanı ve İlk Meclisin Milletvekili Abdullah Sabri Efendi'yi vefatının 71. dönümünde mezarı başında rahmetle andı.

Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer alan ve İlk Millet Meclisinde Bolu mebusu olarak görev yapan Devrek Müftüsü Abdullah Sabri Efendi'yi mezarı başında anan Başkan Bozkurt, "İlçemizin yetiştirdiği tarihi kişiliklerden biri olan Abdullah Sabri Efendi'yi rahmetle anıyorum. Onun nezdinde başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, yakın silah arkadaşları ve bu ülke için şehit düşen kahraman askerlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.

Abdullah Sabri Efendi, Devrek Müftülüğü sırasında halkı Ankara Hükümetinin Mustafa Kemal'in yanında yer almaya çağırmış ve ulusal kurtuluş mücadelemize büyük hizmetlerde bulunmuştur. İlk Meclisin açılışında görev alarak Bolu mebusu olarak bölgemizi temsil etmiştir. Her zaman gurur duyduğumuz hemşerimiz, büyüğümüz Abdullah Sabri Efendi'yi bir kez daha rahmetle anıyorum, ruhu şad olsun" dedi. - ZONGULDAK

Başkan Bozkurt Abdullah Sabri Efendiyi andı

Kurtuluş Savaşı, Çetin Bozkurt, Milletvekili, Devrek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Bozkurt Abdullah Sabri Efendiyi andı - Son Dakika


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