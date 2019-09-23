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Başkan Bozkurt AK Parti Yerel Yönetimler ve İstişare Toplantısına katıldı

8 dakika önce

Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar'da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölgesi Toplantısına katıldı.

Başkan Bozkurt AK Parti Yerel Yönetimler ve İstişare Toplantısına katıldı, System.String[]

Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar'da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölgesi Toplantısına katıldı.


AK Parti Genel Merkezi tarafından Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı Afyonkarahisar'da düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığını yaptığı istişare toplantısına çok sayıda il ve ilçeden katılım sağlandı. Şuhut Belediye Başkanı Bozkurt, ilçeye yapılacak proje ve hizmetlerle ilgili çalışmaları ilgili yetkililere iletti. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt konuyla ilgili açıklamalarında "Toplantımız verimli bir şekilde geçti. İlçemizle ilgili projelerimizi yetkili mercilere ilettik. Daima Şuhut ilçemiz için çalışmanın gayreti çerisinde olmaya devam ediyoruz. Toplantımız 3 gün boyunca yoğun bir özverili çalışma sistemiyle devam etti. Toplantımızın memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

AK Parti, Şuhut, Afyon, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
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