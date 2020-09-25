Başkan Bozkurt, Asfalt ve Parke çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Bozkurt, Asfalt ve Parke çalışmalarını yerinde inceledi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Akevler Mahallesi'nde yapımına devam edilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Akevler Mahallesi'nde yapımına devam edilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Koronavirüs tedavisinin ardından Pazartesi günü görevine dönen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçe genelinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde incelemeye başladı. Akevler Mahallesi 1054 ve 1055 Sokaklardaki asfalt, kaldırım ve parke taşı çalışmalarını inceleyen Başkan Bozkurt, yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Bozkurt, ilçe genelindeki çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti. - İSTANBUL

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