Başkan Bozkurt asker gecesine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Bozkurt asker gecesine katıldı - Son Dakika

Başkan Bozkurt asker gecesine katıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Mahmut Köyü Muhtarlığı tarafından Şuhut Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen asker gecesine katıldı.

Başkan Bozkurt asker gecesine katıldı, System.String[]

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Mahmut Köyü Muhtarlığı tarafından Şuhut Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen asker gecesine katıldı.


Başkan Bozkurt'a, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Kebeli ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. 2000-1 tertip olarak askere gidecek olan gençler ve ailelerinin katıldığı gecede konuşan Başkan Bozkurt, tüm askerlerin, kazasız belasız vatani görevini tamamlayıp, ailelerine ve sevdiklerine yeniden kavuşmasını dilediğini belirtti. Gençler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, askere gidecek gençlerle tek tek ilgilenerek heyecanlarına ortak oldu. Asker gecesi, askere gidecek gençlere kına yakılması ve eğlence ile devam etti. - AFYONKARAHİSAR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:41 Kaynak: İHA
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