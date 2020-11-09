Devrek'ten kısa kısa - Son Dakika

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozkurt, mesajında, 82 yıl önce, fikirleri, yaşamı ve eserleriyle ölümsüzlüğe yolcu ettiğimiz Atatürk'ün, aramızdan ayrılışının 82. yılında da değeri her gün biraz daha artan ve sıradanlaştırılmayan bir önder olduğunu belirtti.

Bozkurt, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Yurt içinde ve yurt dışında yüzyılın lideri olarak saygıyla anılan Atatürk, bir değişim projesinin mimarıdır. Barışın, dostluğun, kardeşliğin, insanlığın çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu günümüz dünyasında, Atatürk'ün eserinin değeri de her gün daha çok artıyor ve daha iyi anlaşılıyor. Bir ülkenin onurunu, haysiyetini koruyarak nasıl değiştirileceğini, dönüştürüleceğini, nasıl çağdaş ve örnek cumhuriyet haline getirilebileceğini hem tarih yazarak hem tarihe not düşerek göstermiş hem de mazlum milletlere örnek olsun diye tarihe tescil ettirmiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yılında da saygıyla, şükranla, özlemle anıyor ve arıyoruz."

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'an inceleme

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, pazar yerini gezerek pazarcı esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Bozkurt'un, esnafa sorunlarının olup olmadığını, kendisinden talepleri olup olmadığını sorduğu belirtildi.

Açıklamada, Bozkurt'un şu ifadelerine yer verildi:

"Normalleşme sürecinin başlatılması ile kısmi olarak ne yazık ki vatandaşlarımız da tedbirleri elden bıraktı. Özellikle toplu bulunan yerlerde vatandaşlarımızdan tek ricam adım mesafesine dikkat ederek maskesiz asla dışarı çıkmamalarıdır. Çok fazla ihtiyaç olmadığı takdirde kalabalık ortamlardan uzak durmalıdırlar. Zorunlu hallerde ise mutlaka maske kullanalım, sosyal mesafeye dikkat edelim, dost meclislerini daha sonra hep beraber olmak üzere bir süre erteleyelim, kalabalık ortamlardan uzak duralım ve tokalaşmak, sarılmak gibi geleneksel alışkanlıklarımızı geçici olarak bir kenara bırakalım."