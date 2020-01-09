Başkan Bozkurt bastoncular ile bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Bozkurt bastoncular ile bir araya geldi

17 dakika önce

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt baston ustaları ile bir araya geldiZonguldak'ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Devrek'te uzun yıllar baston sanatıyla uğraşan bastoncularla bir araya geldi.

Başkan Bozkurt bastoncular ile bir araya geldi, System.String[]

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt baston ustaları ile bir araya geldi


Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Devrek'te uzun yıllar baston sanatıyla uğraşan bastoncularla bir araya geldi. Bozkurt, organize edilen toplantıda Devrek şehir merkezinde bulunan Bastoncular Çarşısında yapılan mevcut düzenleme ve yapılacak olan yenileme çalışmaları hakkında ustalar ile görüş alışverişinde bulunuldu.


Çarşı merkezinde bulunan Bastoncular Çarşısında yapılan düzenlemelerle gelecek olan turistler için bir cazibe merkezi haline geleceğini belirten Başkan Çetin Bozkurt, " Esnafımız ve vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu çarşı merkezimizin her mevsim hareketli ve yaşayan bir şehir olması adına çeşitli mimari dokunuşlarla projeler geliştirmeye başladık. Siz değerli bastoncuların öneri, istek ve talepleri doğrultusunda geliştireceğimiz çalışmalar sayesinde Devrek'imizi canlandırmak için çeşitli çalışmalar yapacağız. Tarihi dokuya sahip olan ilçemizi ziyaret edecek olan turistler açısından da şehrin hafızasına, geçmişine uygun olacak şekilde yapacağımız yenileme çalışmalarıyla şehir merkezimizin cazibesini arttıracak bir konuma getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu yıl 31.'sini düzenleyeceğimiz Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivalinde Devrek Bastonunu ön plana çıkararak hayata geçireceğimiz çeşitli destinasyonlarla da Devrek'imizin sanat tarihine yakışır bir festival yaşatmayı hedefliyoruz. " dedi. - ZONGULDAK

Çetin Bozkurt, Selçuk Çetin, Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:38 Kaynak: İHA
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