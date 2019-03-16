Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

Başkan Bozkurt Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

1 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut AK Parti Belediye Başkan Adayı Recep Bozkurt, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Pazarını ziyaret etti.

Başkan Bozkurt Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Pazarını Ziyaret Etti, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut AK Parti Belediye Başkan Adayı Recep Bozkurt, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Pazarını ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Başkan Bozkurt'a AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren, AK Parti Şuhut Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, AK Parti Şuhut İl Genel Meclisi Adayları Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Adil Karabulut, kadın kolları ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Başkan Bozkurt ve beraberindeki AK Parti Şuhut heyeti küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarında ticaret yapan celepler ile bir araya gelerek bir süre ayaküstü hasbihal etti. Akabinde celeplerin sorunlarını dinleyen Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet celeplerin dilek ve temennilerini dinledi. Şuhut Hayvan Pazarında bulunan celepler ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Başkan Bozkurt ve beraberindeki AK Parti Şuhut heyeti ise hayırlı işler temennisinde bulunarak teşekkürlerini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:19 Kaynak: İHA

Ekonomi
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