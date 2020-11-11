Başkan Bozkurt, " Can Azerbaycan'ın zaferi kutlu olsun - Son Dakika

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Azerbaycan'ın zaferini kutlayarak, "30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak için haklı bir mücadele veren Can Azerbaycan tarihin bir sayfasını daha zaferle kapattı" dedi.

Başkan Bozkurt, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık işgalini sonlandıran Azerbaycan'ın zaferine ilişkin açıklama yaparak, "Kardeş Azerbaycan'ın, topraklarını 30 yıldır işgal eden Ermenistan'a karşı haklı olarak verdiği mücadelesinin tescil edildiği büyük zaferlerini sevinçle karşılıyor, Azerbaycan'ın zaferini yürekten kutluyorum. Sevincimiz daim olsun. Bu kutlu dava için şehit düşen, gazi olan ve mücadele eden can kardeşlerimize sonsuz şükran borçluyuz. Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize de acil şifalar dilerim. Bir kez daha hatırlatırım ki, her zaman kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK