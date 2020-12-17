Başkan Bozkurt Çiğdemli köprüsünü inceledi - Son Dakika

Başkan Bozkurt Çiğdemli köprüsünü inceledi

17.12.2020 16:17
Başkan Bozkurt Çiğdemli köprüsünü inceledi, System.String[]

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt Çiğdemli Köyü'nde yapımı devam eden köprüde incelemelerde bulunarak, köprünün 1 ay içerisinde hizmete açılacağını ifade etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt Çiğdemli Köyü'nde yapımı devam eden köprüde incelemelerde bulunarak, köprünün 1 ay içerisinde hizmete açılacağını ifade etti.

Ekim ayının başında, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt'un da bizzat yerinde takibiyle yıkılan köprünün yerine yenisi inşaa ediliyor. Miadı dolan ve yenisinin yapım çalışması devam eden köprüde incelemede bulunan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, köprünün hava şartları elverdiği takdirde en geç 1 ay içerisinde hizmete açılacağını söyledi.

Köprü çalışmasını, Mali ve İdari İşler'den Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğitoğlu ile birlikte yerinde inceleyen Bozkurt; verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Bozkurt, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Çiğdemli Köyümüzün sakinleri başta olmak üzere çok sayıda köyümüzün yıllardır grup yolu olarak kullandığı köprünün yıkılarak yerine daha modern bir köprü inşaa etmenin huzuru içerisindeyiz. Bu konuyu sürekli gündemde tutarak, köprünün yenilenmesinde emeği bulunan Çiğdemli Köyü Muhtarımız Sayın İsmail Aksoy ile katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Ekim ayının ilk haftasında yıkımını gerçekleştirdiğimiz köprünün, hava şartlarına göre en geç 1 ay içerisinde hizmete açılması planlanmaktadır. Yaklaşık 4 ay boyunca bu güzergahı kullanamayan Çiğdemli ve civar köylerimizin sakinlerine de gösterdikleri hoşgörü ve anlayıştan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Yapımı devam eden köprünün şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyor; bu vesileyle köylerimizin yol, su, kanalizasyon gibi belli başlı sorunlarını aciliyet sırasına göre bir bir çözeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Çiğdemli Köyü Muhtarı İsmail Aksoy da köprünün bitimine yaklaşıldığını belirterek, "Allah devletimize ve milletimize güç, kuvvet versin. Durmak yok, yola devam" dedi.

Köprünün hizmete açılmasıyla birlikte Çiğdemli başta olmak üzere çok sayıda köyün feraha kavuşacağını ifade eden Muhtar Aksoy, "Bu dünyada hatırlanmak ve unutulmamak için kalıcı eserler bırakmak lazım. Bu köprü, kalıcı bir eser olacaktır. Bu nedenle bu eserin köyümüze kazandırılmasında katkısı ve emeği bulunan herkese, şahsım ve köy sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Başkan Bozkurt Çiğdemli köprüsünü inceledi
Başkan Bozkurt Çiğdemli köprüsünü inceledi
Başkan Bozkurt Çiğdemli köprüsünü inceledi
Başkan Bozkurt Çiğdemli köprüsünü inceledi
Başkan Bozkurt Çiğdemli köprüsünü inceledi
Başkan Bozkurt Çiğdemli köprüsünü inceledi
Başkan Bozkurt Çiğdemli köprüsünü inceledi

İsmail Aksoy, AK Parti, Çiğdemli, Ekim, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Bozkurt Çiğdemli köprüsünü inceledi - Son Dakika


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