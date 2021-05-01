Başkan Bozkurt, emekçileri kutladı - Son Dakika

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla yayınladığı mesajda, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Bozkurt, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, ülkemizin kalkınması ve ekonomimizin güçlendirilmesinde önemli rol oynayan işçi ve emekçilerimizin alın terinin ne kadar değerli olduğunun ortaya konulduğu '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'dür.

En kutsal kazanç, alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de bu güzel temayı daha da anlamlandırmaktadır. Bizler millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını 'alın teri kurumadan' vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız.

Bu duygularla, ülkemizin kalkınması ve gelişmesine büyük katkı sağlayan tüm emekçilerimizin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü' kutluyorum. 1 Mayıs'ın büyük ve güçlü Türkiye'mize alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, özveri ile çalışan ve üreten vatandaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor; bütün emekçilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." - ZONGULDAK