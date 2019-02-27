Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt Engelli Bakım Merkezini Gezdi

Başkan Bozkurt Engelli Bakım Merkezini Gezdi

51 dakika önce

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçede yeni faaliyete başlayan Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezinin düzenlemiş olduğu tanıtım toplantısına katıldı.

Başkan Bozkurt Engelli Bakım Merkezini Gezdi, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçede yeni faaliyete başlayan Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezinin düzenlemiş olduğu tanıtım toplantısına katıldı.

Tanıtım toplantısına Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Aler Yaşam Engelli Merkezi Müdürü Samet Atagün, Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezi Kurucu Müdürleri Umut Eroğlu ve Ali Diren, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Korkmaz ve kurum amirleri katıldı.

Tanıtım programının açılış konuşmasını Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezi Müdürü Samet Atagün gerçekleştirdi. Müdür Atagün günün anlam ve önemine binaen konuşmasını gerçekleştirerek katılımcı misafirlere katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Tanıtım programının ardından Başkan Bozkurt başta olmak üzere Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe ve beraberindeki heyet Engelli Yaşam Merkezini gezerek burada bulunan engelli hastalarla bir süre sohbet etti. Akabinde engelli hastalar tarafından başkan Bozkurt ve beraberindeki heyete çay ikramında bulunuldu. Günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaret sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:19 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 Kişilik Temizlik Görevlisi İşi İçin 6 Bin 198 Kişi Başvurdu Son Dakika! YSK, Son Kararı Verdi! Burhanettin Kocamaz, DP'den de Aday Olamayacak

Adaylığı Düşürülen CHP'li Belediye Başkan Adayının YSK'ya Yaptığı İtiraz Reddedildi İki Üniversite Mezunu Berber, 25 Yıldır Yaşadığı Mahallede Muhtar Adayı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 19:10:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt Engelli Bakım Merkezini Gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]