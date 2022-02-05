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Başkan Bozkurt: "Esenyurt'tan dünya klasmanında sporcular çıkacak" - Son Dakika

Başkan Bozkurt: "Esenyurt'tan dünya klasmanında sporcular çıkacak"

05.02.2022 12:44

Başkan Bozkurt: "Esenyurt'tan dünya klasmanında sporcular çıkacak" Esenyurt Belediyesi yarıyıl tatilinde çocuklar için spor turnuvası düzenledi.

Başkan Bozkurt: " Esenyurt'tan dünya klasmanında sporcular çıkacak"

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi yarıyıl tatilinde çocuklar için spor turnuvası düzenledi. Turnuvanın final etabında başarılı olan sporculara ödüllerini takdim eden Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Biz spora yatırım yaptıkça bu gençlerimizin arasından dünya klasmanında sporcular çıkacak" dedi

Esenyurt Belediyesi, spor etkinliklerini sömestr tatilinde de sürdürdü. Bu kapsamda, "Sömestrda ziller spor için çalıyor. Haydi çocuklar spora" sloganıyla düzenlenen Başkanlık Turnuvası, 5 branşta mücadelelere sahne oldu. Esenyurt Belediyesi Spor Okulları öğrencilerinin Futbol, Basketbol, Karate, Teakwondo ve Wushu-Tao dallarında yarıştığı turnuvanın final etabına Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri katılırken çok sayıda vatandaş da ilgi gösterdi.

"Hep beraber yaşama umut olacağız"

Branşlardaki final müsabakalarının ardından sporculara ödüllerini takdim eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt'tan başarılı sporcuların çıkmaya devam edeceğini söyledi. Başarılı sporcuları öne taşıyacaklarını ifade eden Başkan Bozkurt, "Spor sadece bir müsabakada yenilme ya da yenme değil, aynı zamanda öncesi itibarıyla başarıya ulaşmak için büyük bir emek, disiplin, ahlak ve tecrübe gerektiriyor. Esenyurt çok güzel bir yer, bence Türkiye'nin en güzel ilçesi. Tabii ki birçok sorunumuz olabilir ama görülüyor ki eğer birlik olursak, birbirimizi seversek, birbirimize değer verip çalışır ve disiplinli, ahlaklı olursak böyle güzel tablolar ortaya çıkacaktır. Biz spora yatırım yaptıkça bu gençlerimizin arasından dünya klasmanında sporcular çıkacak. Hakikaten arada o kadar yetenekli, başarılı çocuklar var ki! Bizim de bunların elinden tutup öne taşımak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumlulukla hep beraber çalışarak yaşama dair umut olacağız" diye konuştu.

Başkan Bozkurt: Esenyurt'tan dünya klasmanında sporcular çıkacak
Başkan Bozkurt: Esenyurt'tan dünya klasmanında sporcular çıkacak
Başkan Bozkurt: Esenyurt'tan dünya klasmanında sporcular çıkacak

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Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Bozkurt: 'Esenyurt'tan dünya klasmanında sporcular çıkacak' - Son Dakika


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