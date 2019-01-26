Başkan Bozkurt Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor
1 saat önce
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt 31 Mart Yerel Seçimler kapsamında çalışmalarına ev ziyaretleri ile devam etti.
Afyonkarahisar Şuhut
İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt
31 Mart Yerel Seçimler kapsamında çalışmalarına ev ziyaretleri ile devam etti.
Başkan Bozkurt, ev ziyaretleri kapsamında TOKİ konutlarındaki vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların evlerine misafir olan Başkan Bozkurt ev halkı ile beraber sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. TOKİ konutlarındaki vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, sorunlarını ise başkan Bozkurt'a aktardı. Başkan Bozkurt kendisine aktarılan sorunları not alarak, misafirperverliklerinden dolayı TOKİ konutlarındaki vatandaşlara teşekkürlerini sundu - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:31 Kaynak: İHA
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