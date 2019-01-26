Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor

Başkan Bozkurt Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor

1 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt 31 Mart Yerel Seçimler kapsamında çalışmalarına ev ziyaretleri ile devam etti.

Başkan Bozkurt Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt 31 Mart Yerel Seçimler kapsamında çalışmalarına ev ziyaretleri ile devam etti.

Başkan Bozkurt, ev ziyaretleri kapsamında TOKİ konutlarındaki vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların evlerine misafir olan Başkan Bozkurt ev halkı ile beraber sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. TOKİ konutlarındaki vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, sorunlarını ise başkan Bozkurt'a aktardı. Başkan Bozkurt kendisine aktarılan sorunları not alarak, misafirperverliklerinden dolayı TOKİ konutlarındaki vatandaşlara teşekkürlerini sundu - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:31 Kaynak: İHA

Recep Bozkurt, Şuhut, Afyon, Politika
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