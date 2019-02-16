Başkan Bozkurt Ev Ziyaretlerine Hız Verdi
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına ev ziyaretleri ile devam ediyor.
Afyonkarahisar
'ın Şuhut
İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt
31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına ev ziyaretleri ile devam ediyor.
Başkan Bozkurt, ev ziyaretleri kapsamında Yalı Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi ve Zafer Mahallesinde bulunan evleri ziyaret ederek vatandaşların gönüllerini alıyor. Başkan Bozkurt vatandaşların evlerine misafir olurken, vatandaşların talep ve isteklerini dinlemeye devam ediyor. Ev halkı ile sıcak bir ortamda sohbet eden Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt vatandaşların sorunlarına merhem olmaya çalışırken vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Bozkurt ise ev halkına misafirperverliklerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:10 Kaynak: İHA
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