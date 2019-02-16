Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt Ev Ziyaretlerine Hız Verdi

Başkan Bozkurt Ev Ziyaretlerine Hız Verdi

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına ev ziyaretleri ile devam ediyor.

Başkan Bozkurt Ev Ziyaretlerine Hız Verdi, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına ev ziyaretleri ile devam ediyor.

Başkan Bozkurt, ev ziyaretleri kapsamında Yalı Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Zafer Mahallesinde bulunan evleri ziyaret ederek vatandaşların gönüllerini alıyor. Başkan Bozkurt vatandaşların evlerine misafir olurken, vatandaşların talep ve isteklerini dinlemeye devam ediyor. Ev halkı ile sıcak bir ortamda sohbet eden Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt vatandaşların sorunlarına merhem olmaya çalışırken vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Bozkurt ise ev halkına misafirperverliklerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:10 Kaynak: İHA

Recep Bozkurt, Şuhut, Afyon, Politika
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