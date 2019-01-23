Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt Gençlik Merkez'ini Ziyaret Etti

Başkan Bozkurt Gençlik Merkez'ini Ziyaret Etti

1 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Prof. Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezinde öğrencilere yönelik devam eden sportif kursların verildiği Gençlik Merkez'ini ziyaret etti.

Başkan Bozkurt Gençlik Merkez'ini Ziyaret Etti, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Prof. Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezinde öğrencilere yönelik devam eden sportif kursların verildiği Gençlik Merkez'ini ziyaret etti.

Başkan Bozkurt, spor kursu alan öğrencilerle beraber bir süre hasbihal ederek, devam eden kurs çalışmalarını izledi. Daha sonra Gençlik Merkez'inde hizmet verecek alandaki çalışmaları inceleyen başkan Bozkurt, "Seçimler için değil gelecek nesillerimiz ve çocuklarımız için bütün çabamızla çalışıyoruz. Gençlik Merkezi olarak değerlendireceğimiz alan içerisinde gençlerimiz boş vakitlerini değerlendirebileceği, çeşitli spor dallarında eğitim alabilecekleri bir merkezi ilçemize kazandıracağız. Gençlerimiz sağlıklı ve dinç olmaları, eğitim ve öğretimlerini kişisel gelişimlerini daha güzel gerçekleştirmeleri için birden fazla projemizi hayata geçirdik" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

Spor
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