Başkan Bozkurt Güdüller'de yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Bozkurt Güdüller'de yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi

25.03.2021 15:40
Başkan Bozkurt Güdüller'de yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Güdüller Kümesinde ikamet eden vatandaşları ziyaret etti.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Güdüller Kümesinde ikamet eden vatandaşları ziyaret etti.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ilçenin Güdüller Kümesinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelerek yapılacak mescit yerinin tespiti ile oradan geçen derenin ıslahı ve menfezlerin temizlenmesi gibi çalışmalara başlamadan önce burada incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bilgi alışverişinde bulundu sorun ve taleplerini dinledi.

Yaptıkları tüm çalışmalarda Devrek insanının onayı ve desteği olmadan ilerlemek istemediklerini vurgulayan Başkan Bozkurt," Hangi etnik kökenden gelirse gelsin, Devrek'imizi, ülkemizi seven herkes ülkemizin de ilçemizin de asli unsurudur. Güdüller Mevkinde ikamet eden vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. İnşallah bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gerek istihdam gerek maddi olanaksızlıklardan dolayı bizler belediyemiz olarak gerekli desteği vermeye her zaman hazırız. Onların yaşadıkları bölgedeki derenin ıslahı, mescit ve menfezlerin açılması taleplerini de en kısa sürede yerine getireceğiz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Başkan Bozkurt Güdüller'de yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Bozkurt Güdüller'de yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi

Çetin Bozkurt, Zonguldak, Mescit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Bozkurt Güdüller'de yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


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