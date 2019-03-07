Başkan Bozkurt, İçme Suyu Şebeke Hattı Döşeme Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçeye bağlı Hors mesire alanı istikametindeki 3.5 kilometre uzunluğundaki içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçeye bağlı Hors mesire alanı istikametindeki 3.5 kilometre uzunluğundaki içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.



Başkan Bozkurt çalışmaları sürdüren ekipmanlara kolaylıklar dileyerek çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Başkan Bozkurt konuyla ilgili açıklamalarında, "İlçemiz Hors mevkiinde bulunan vatandaşlarımız için 3.5 kilometre içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmalarımızı yerinde inceledik. Belediye personellerimizden çalışmalarla ilgili bilgiler alarak, çalışmalarla ilgili bilgiler alarak işlerinde kolaylıklar diledik. İnşallah en kısa zamanda çalışmalarımızı bitirerek halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

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