Başkan Bozkurt, İzmir deprem bölgesinde - Son Dakika

Başkan Bozkurt, İzmir deprem bölgesinde

07.11.2020 13:16
Başkan Bozkurt, İzmir deprem bölgesinde, System.String[]

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, İzmir'deki deprem sonrası depremzedeler için kurulan çadırların olduğu bölgeyi ziyaret etti.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, İzmir'deki deprem sonrası depremzedeler için kurulan çadırların olduğu bölgeyi ziyaret etti.

Dün deprem bölgesi İzmir'e giden Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, hem depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti hem de İzmir Büyük şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüştü.

Depremzedeler için kurulan çadırları ve hastaneleri ziyaret eden Başkan Çetin Bozkurt, depremden etkilenen vatandaşlara "Geçmiş olsun ve acil şifalar" dileğinde bulundu

Başkan Bozkurt, İzmir'de herkesin dayanışma içinde olduğunu ve omuz omuza yaraları sarmak için çaba gösterdiğini, belirtti. İzmir Büyük şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile de görüşen Başkan Çetin Bozkurt, "Değerli Başkanım Devreklilerin İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Onlarla kalpten birlikteliğimizi ifade etmek istiyoruz. Her zaman desteğe hazırız" dedi.

Başkan Soyer de, Çetin Bozkurt'un nezdinde Devreklilere selam ve sevgilerini ilettiğini ifade ederek duyarlılıkları nedeniyle de teşekkür etti.

Başkan Çetin Bozkurt Ziyaretini şöyle değerlendirdi:

"İzmir'e geçmiş olsun diyoruz. Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Burada deprem bölgesini gezdik. Yıkılan binaları gezdik. Vatandaşlarımızla görüştük. Gerçekten de çok üzücü. İnsanlar çok tedirgin durumda. Binasında hiçbir şey olmasa bile artçı sarsıntılar nedeniyle binalarına gidip, evlerinde yaşamaktan ciddi anlamda tedirginler. Burada insanlar birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini veriyorlar. Türk Milletinin bu zor günlerde dayanışmasının ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Bir anlamda siyaset yapılmadığını görüyoruz. Görevi olsun olmasın, oradaki her bir vatandaşımıza hangi alanda olursa olsun yardım etmek için çırpındığını görüyoruz"

Başkan Çetin Bozkurt'un bu ziyaretine CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Sezgin Kaya, Devrek belediyesi Özel Kalem Müdürü Raif Kabasakal da eşlik etti.

Öte yandan dün gece İzmir deprem bölgesinden canlı yayın yapan Halk Tv'de Devrek Belediyesinin düzenlediği yardım "Şimdi Yaraları Sarma Zamanı" adlı kampanyasından övgüyle söz etti. - ZONGULDAK

Başkan Bozkurt, İzmir deprem bölgesinde
Başkan Bozkurt, İzmir deprem bölgesinde
Başkan Bozkurt, İzmir deprem bölgesinde

Çetin Bozkurt, Selçuk Çetin, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Bozkurt, İzmir deprem bölgesinde - Son Dakika


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